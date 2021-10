BioShock RTX Remaster faktycznie powstaje? Są nowe poszlaki

Plotki o BioShock RTX zaczęły pojawiać się za sprawą obszernego wycieku listy gier Nvidii. Tym razem internauci odkryli, że coś może być na rzeczy. Wszystko dzięki zaktualizowanym plikom ze SteamDB.

Zarówno pierwsza, jak i druga część legendarnej już serii BioShock dostały remastery. Te były raczej kosmetyczne i dość ograniczone. Nic dziwnego, że plotki o wersji gry wspierającej technologię RTX cieszą się takim zainteresowaniem.

BioShock RTX Remaster – prawda czy zwykła plotka?

Nie tak dawno temu do sieci wyciekła potężna lista gier znajdujących się w bazie danych GeForce Now od Nvidii. Firma potwierdziła te przecieki, jednocześnie zaznaczając, że lista nie oznacza wcale, iż wspomniane w niej gry powstają albo zostaną wydane na PC.

Interesujących tytułów było naprawdę wiele. Fani legendarnej serii immersive simów od Take-Two Interactive szczególnie zainteresowali się wzmiankami o „BioShock RTX Remaster” i „BioShock 2022”. Okazuje się, że wersja wspierająca Ray Tracing i inne technologie od Nvidii faktycznie może powstawać. Na nowy trop trafił użytkownik Reddita, cloudsheep0.

Internauta dopatrzył się w bazie danych SteamDB aktualizacji BioShock Remastered i BioShock 2 Remastered. Wedle strony, produkcje były aktualizowane przez deweloperów zaledwie przed dwoma dniami. Ostatnia taka aktualizacja miała miejsce 16 miesięcy temu. Zamieszanie z plikami gier mogłoby wskazywać, że twórcy mogą chcieć wypuścić albo nową wersję remasterów, albo przygotowują dla graczy aktualizację wspierającą RTX.

Tym samym mało prawdopodobne staje się, że „BioShock 2022” to nowa część gry (która jednak jest wciąż w produkcji). Najpewniej jest to wersja RTX odświeżonej „dwójki”. No cóż, na ten moment pozostaje nam czekać, jednak z zachowaniem dystansu do wszelkich rewelacji tego typu.