Zapowiedź BioShock coraz bliżej. Powrót do Rapture jeszcze w tym roku?

Fani serii BioShock znów mają na co czekać. Według najnowszych doniesień, 2K szykuje zapowiedź nowej gry (ale… niekoniecznie). Oficjalna prezentacja ma odbyć się jeszcze latem 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że po latach przerwy wrócimy do dobrze znanego podwodnego miasta – Rapture.

Co dokładnie czeka fanów BioShock?

Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to BioShock 4, remake pierwszej części, czy może coś zupełnie innego – jak nowa gra osadzona w tym samym uniwersum. Jedno jest pewne: Rapture znów ma być kluczowym miejscem akcji. To może oznaczać powrót do mrocznego klimatu i filozoficznej narracji, z których słynęła oryginalna trylogia. Co ciekawe, wedle źródeł mp1st może również chodzić o filmową ekranizację dla platformy Netflix. Przypomnę, że BioShock 4 rzekomo ma rozgrywać się w zupełnie nowej lokacji. To z kolei sugeruje remake albo właśnie coś zupełnie nowego.

BioShock 4 od dłuższego czasu rozwijany jest przez studio Cloud Chamber. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że akcja nowego tytułu miała toczyć się w innym miejscu – mroźnym mieście Borealis. Teraz jednak coraz więcej mówi się o ponownej wizycie w ikonicznym podwodnym świecie.

Nie wiemy, czego będzie dotyczyć zapowiedź. Może to być ujawnienie wstępnych szczegółów na temat jednego z projektów zapowiedzianych kilka lat temu, takich jak BioShock 4 lub nadchodzący film Netflix. – twierdzi redakcja mp1st

Na szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale fani serii powinni trzymać rękę na pulsie. Oficjalne info może pojawić się już podczas Summer Game Fest lub jednej z dużych letnich prezentacji.

Źródło: mp1st