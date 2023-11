Oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie Bing Create od Microsoftu szybko stało się wielkim hiciorem w sieci. Nie ma zaskoczenia, bo jest proste, szybkie i do tej pory niemal bezbłędne. Szkopuł w tym, że generator da się banalnie oszukać tak, aby ukazał rzeczy nierzadko kontrowersyjne, teoretycznie zablokowane.

Bing Create szybko zdobył sieć szturmem, a wszystko zaczęło się od… piesków i kotków. Wielu internautów zaczęło generować plakaty do filmów w stylu Pixara oparte na swoich zwierzakach jako głównych bohaterach. Dawało to świetny efekt i faktycznie bywało urocze. Potem jednak internauci podłapali ten motyw i zaczęli tworzyć coś zgoła innego.

Microsoft cenzuruje AI Bing Create

Nawet polski internet dosłownie zalała fala obrazków generowanych przez AI, mające komentować polską (i nie tylko) rzeczywistość. Internauci prześcigali się w wymyślaniu coraz bardziej karkołomnych pomysłów. Powstały plakaty rodem z filmów Disneya / Pixara związane z naszą polityką, kulturą, bieżącymi sprawami. Wydawać by się mogło, że samo to skłoniło Microsoft do działania.

Być może jednak sytuacja nie jest aż taka zła. Jak donosi Financial Times, gigant z Redmond najpierw wrzucił cichą aktualizację, całkowicie eliminującą w słowach kluczowych używanie „Disney”. Jeżeli internauta poprosiłby o obrazek z tym słowem, dostały komunikat o tym, że to słowo zakazane. Potem jednak w kolejnej łatce zmieniono Binga, przez co Disney przechodzi, ale wyświetla się w zamazany, lecz wciąż widoczny sposób.

Disney nie skomentował sprawy. Nie wiemy, czy fejkowe plakaty ich filmów od generatora AI Microsoftu skłoniły ich do podjęcia pewnych kroków, czy zrobił to Microsoft z własnej inicjatywy. Pewne jest, że sprawa praw autorskich z wykorzystaniem sztucznej inteligencji to jeden z najbardziej żywych dziś tematów. Wszak AI korzysta z dóbr i zasobów internetu, w tym twórczości innych, aby móc tworzyć własne obrazy.