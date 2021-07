Jak z Driver i Test Drive Unlimited 2 zrobić horror? Zerknijcie na Beware [WIDEO]

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli myśleliście, że growe horrory niczym Was nie zaskoczą, rzućcie okiem na Beware. To nietypowe połącznie samochodówki i klimatycznego straszaka.

Rynek gier wideo nie oferuje już tylu wysokobudżetowych straszaków, co kiedyś, ale na horyzoncie widać nadzieję na poprawę. Coraz częściej mówi się o wielkim powrocie Silent Hill, Resident Evil Village święci sprzedażowe triumfy, a duzi wydawcy znów zaczynają interesować się segmentem gier grozy. Póki co jednak to niezależni deweloperzy okupują wirtualne koszmary.

Jeśli szukacie nietypowego horroru, być może Beware przykuje Waszą uwagę. To osadzona w otwartym i sporym (bo liczącym sobie 144 km2) świecie gra „wyścigowa”, która może sprawić, że serce zabije Wam wyjątkowo szybko.

W sieci pojawił się nowy materiał z rozgrywki Beware. Autor tytułu zaprezentował w nim przejażdżkę po kilku regionach mapy i obecnych w grze przeciwników. Nasz nieustraszony protagonista będzie musiał przemierzać opustoszałe miejscówki, które okupują niebezpieczni kierowcy w swoich demonicznych pojazdach.

Całość prezentuje się bardzo dziwacznie, ale grze trudno odmówić klimatu. Na razie nie wiadomo, czy autor zamierza wydać swoją produkcję w klasycznej formie. Na ten moment można go wesprzeć poprzez serwis Patreon. Poniżej możecie obejrzeć fragment gameplay’u.