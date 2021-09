Nowa gra twórców Days Gone to coś specjalnego. Szef PS Studios chwali pomysł

Bend Studio przygotowuje zupełnie nową markę i rozpoczęło wielką rekrutację. Nowa produkcja zespołu nadal pozostaje sporą tajemnicą, ale pojawiła się masa świeżych ofert pracy w zespole.

Bend poszukuje właśnie aż 22 nowych deweloperów, w tym grafików, programistów, Game Designerów, deweloperów odpowiedzialnych za interfejs, i wielu więcej.

Wiemy już, że gra najpewniej będzie miała elementy multiplayer. Dodatkowo będzie to zupełnie nowe IP i nie ma co liczyć na kontynuację Days Gone. Możemy się również spodziewać, że Bend Studio ponownie szykuje grę z otwartym światem. Oczywiście będzie to produkcja ekskluzywna dla PlayStation.

Co ciekawe, wygląda na to, że Bend szykuje coś całkiem oryginalnego. Szef PlayStation Studios, Hermen Hulst, pochwalił pracę zespołu i zajawił, że Bend Studio pracuje nad świetnym projektem.

Great new concept @BendStudio is working on — Hermen Hulst (@hermenhulst) September 13, 2021

Możemy przypuścić, że twórcy Days Gone są na wczesnym etapie produkcji swojej nowej gry. Wiemy, że jakiś czas temu odrzucono projekt DG2, nad którym studio pracowało przez dłuższą chwilę. Możliwe, że zapowiedź kolejnego projektu jest bardzo odległa. Zobaczymy go wtedy, kiedy Sony zdecyduje, że warto się nim pochwalić.