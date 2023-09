Mroczne RPG o karpackich legendach. Zwiastun ambitnej gry polskiego studia

Warszawskie studio False Prophet pochwaliło się swoją nową grą, nad którą skrycie pracowali przez ostatni czas. Jest nią Beast, czyli mroczne fantastyczne RPG w średniowiecznym wydaniu. To jednak nie wszystko, bo gracze mogą przygotować się na poznanie brutalnych i krwawych… karpackich legend i mitów. Brzmi nieźle, nie?

Tytuł nie jest przypadkowy, bo fabuła ma skupić się na „wewnętrznej bestii” i konflikcie, jaki targa głównym bohaterem. Całość została osadzona w autorskim uniwersum, lecz wyraźnie inspirowanym polskimi legendami i historią. Jest też „słowiańsko”, co zdecydowanie docenią fani Wiedźmina czy niedawnego Gord.

Anton Sabbados, zaprawiony w bojach weteran, powraca do domu po latach niewoli i zostaje wyznaczony przez enigmatycznego króla-proroka Luriusa do poprowadzenia kampanii przeciwko śmiertelnej zarazie. Anton i jego drużyna wyruszają w niebezpieczną podróż przez ogarnięte zarazą Karpaty. Zbieranie sojuszników, broni i sprzętu jest niezwykle ważne dla powodzenia w walce z wieloma śmiertelnymi wrogami.



Podczas tego chaosu Anton zmaga się z wewnętrznymi demonami i nawiedzającymi go wspomnieniami. Rzeczywistość miesza się z koszmarami wojny przy każdej konfrontacji. Musi dokonać trudnego wyboru: przyjąć nieziemskie moce, ale zaryzykować zanurzenie się w ciemności, lub też wybrać powściągliwość, zachowując zdrowie psychiczne i stabilność dla swojej drużyny. W BEASTgracz stanie przed wyborem, czy pielęgnować, czy okiełznać swoją wewnętrzną bestię.

– opisują twórcy w informacji prasowej