Cierpliwi mogą zapisać się do darmowych testów Battlefielda. Znamy platformy oraz wymagania na PC

Battlefield 7 to już fakt, a tytuł zmierza do nas gdzieś w roku fiskalnym 2026 . Zanim jednak dojdzie do premiery, twórcy planują agresywne testowanie gry.

EA potwierdziło już Battlefield Labs, czyli zupełnie nowy projekt przeznaczony dla fanów, który ma zagwarantować, że kolejna odsłona uwielbianej serii nie powtórzy błędów poprzedniczki. Tak naprawdę mówimy o pełnym zaangażowaniu społeczności do testów. Zapisać się może każdy, choć musicie cechować się wyjątkową cierpliwością.

Battlefield Labs – jak się zapisać na testy?

Platforma Battlefield Labs dostępna jest pod tym adresem. Musimy zalogować się na swoje konto EA, a następnie wypełnić dodatkowy kwestionariusz, który zwiększy nasze szanse dostania się do testów. Te są bowiem mocno limitowane, więc deweloperzy wybierają (albo losują) uczestników, także nie każdy może liczyć na sukces. Problem jest tym większy, bo jednak nawet do rejestracji pojawiają się… kolejki.

Dokładnie tak – gracze na Reddicie masowo zgłaszają czasami absurdalnie długie czasy oczekiwania w kolekcje na dostanie się do ankiety i zapisów do testów. W niektórych przypadkach mówimy o czekaniu przez kilka godzin. Choć strona podaje przybliżony czas oczekiwania i miejsce w kolejce, informuje również, że zostaniemy zapisani i nie musimy wisieć na stronie, a jednie zalogować się w ciągu 15 minut po dostaniu się na przód kolejki. Nie muszę chyba zaznaczać, jakie rodzi to problemy. Z drugiej strony całkiem nieźle pokazuje to skalę zjawiska – nowym Battlefield zainteresowanych jest mnóstwo graczy!

Minimalne Rekomendowane CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X GPU Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT RAM 16GB 16GB Pamięć Minimum 30GB Minimum 30GB

Warto zaznaczyć, że zapisywać się mogę nie tylko osoby posiadające PC o podanych powyżej konfiguracjach. Nawet gracze na PS5 i Xbox Series X/S wezmą udział w testowych potyczkach, choć muszą dysponować abonamentem PS Plus lub Xbox Game Pass.

Źródło: mp1st + PlayStation Lifestyle