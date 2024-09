Najpewniej dostaliśmy pierwszy “gameplay” z nowego Battlefielda

Nie jest to czysty pokaz rozgrywki, ale coś, co dla wielu fanów wydaje się pierwszym spojrzeniem na “feeling” Battlefield 7. Nowe szczegóły w sieci!

Używam tu cudzysłowu, bo zasadniczo nie jest to “czysty” pokaz rozgrywki, ale assety zostały najpewniej wyciągnięte właśnie z najnowszej części uwielbianej serii FPS-ów.

Battlefield 7 “gameplay”

Najpierw była zapowiedź, a potem zatrzęsienie szczegółów od Toma Hendersona. Teraz jednak mamy coś, co powinno ucieszyć tych, którzy nie mogą doczekać się, aby choć troszkę zobaczyć, jak nowy Battlefield (zwany umownie Battlefield 7) wygląda w akcji. Nie spodziewajcie się szoku, bo tak naprawdę mówimy o czysto technicznym pokazie nowych możliwości kreowania map i starć zgodnie z zasadami narzuconymi przez graczy.

EA zorganizowało niedawno prezentacją z okazji “dnia inwestora”. Firma nie szczędziła pozytywnych słów w stosunku do niedawno zapowiedzianej gry, która niejako stanowiła jeden z punktów wydarzenia. Nie dostaliśmy jednak żadnych oficjalnych informacji, lecz jeden z filmików pokazanych przed inwestorami może okazać się pierwszym “rzutem oka” na BF-a 7. Tak przynajmniej uważa wielu graczy w sieci. Poniżej prezentuję film autorstwa popularnego YouTubera JackFrags, analizującego nowe szczegóły.

Electronic Arts pokazało nowe narzędzia kreowania map i zasad rozgrywki zgodnie z promptami sugerowanymi przez graczy. Wykorzystało przy tym dość charakterystyczny gameplay. Osadzono go, co prawda, na “pustych” mapach bez szczegółów, typowo pokazowych. Wszystko ujęto w perspektywie FPP żołnierza biegającego z karabinem. Jak słusznie zauważyli gracze, nie jest to movement kojarzony z wcześniejszymi odsłonami serii Battlefield ani innymi grami EA. Raczej mało prawdopodobne jest, aby firma stworzyła specjalnie assety na potrzeby prezentacji, więc najsensowniejszy wniosek jest jeden – zaczerpnięto je ze znajdującego się w produkcji Battlefield 7. Tak więc mogą poruszać się żołnierze w kolejnej odsłonie.

Przy okazji ujawniono także nowe materiały koncepcyjne z gry. Na jednym z nich rzekomo ukazano skalę destrukcji map, a drugi opisuje podejście twórców do wydania gry. Chcą zaangażować fanów, odzyskać zaufanie i wydać hitowego FPS-a.

