Premiera Battlefield 6 ominie PS4 i Xbox One?

Pogłoski sugerują, że właściciele platform PS4 i Xbox One nie zagrają w produkcję Battlefield 6. Czy to powód do smutku?

Za spekulacje odpowiada Tom Henderson, który stanowił już w przeszłości źródło przecieków. Warto wspomnieć, że konto informatora na Twitterze w lutym zostało zawieszone. Stało się to po serii przecieków, które ostatecznie potwierdzono. Wielu spekuluje, że to właśnie EA starało się go uciszyć.

In other news, I still have yet to hear anything concrete that #BATTLEFIELD will come to past gen consoles. Theory – It indicates to me that it probably won't and the biggest reason #BATTLEFIELD will come to the Xbox Game Pass on day 1 is to boost up player numbers. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 15, 2021

Najnowsza wiadomość jaką Henderson chce podzielić się internautami, wskazuje na to, że chociaż Battlefield 6 pojawi się na Xbox Game pass w dniu premiery, to tytuł ograniczony będzie wyłącznie do platform: PC i Xbox Series X/S. Tym samym w zestawieniu zabrakło konsoli Xbox One, mającej premierę w 2013 roku. Skoro strzelanka ma nie być dystrybuowana na sprzęcie Microsoftu, to zapewne ominie również PS4. Ewentualnie można założyć, że Battlefield 6 ukaże się na sprzęcie VIII generacji w późniejszym terminie, ale jest to mało realny scenariusz.

Battlefield 6 bez premiery na PS4 i Xbox One. Jest się z czego cieszyć?

Pytanie jak gracze zareagują na tą informację? Zapewne niejednoznacznie. Z jednej strony właściciele starszych platform mogą ubolewać, że pozostaną pozbawieni opcji zagrania w FPS-a. W końcu nie każdy musi być zainteresowany najnowszymi konsolami, przynajmniej z kilku powodów. Najważniejsze to rzecz jasna cena oraz brak ekskluzywnych tytułów, które uzasadniałyby pozbycie się kasy z portfela.

Patrząc na to z innej perspektywy, chyba lepiej żeby deweloperzy dopracowali edycję dedykowaną najnowszym platformom. Zapewne pamiętacie jak niedopracowana była gra Cyberpunk 2077, mająca premierę na konsolach PS4 i Xbox One. Problemy z płynnością i rażące błędy techniczne, to tylko niektóre z bolączek, które trawiły tytuł od Redów (dowiedz się więcej).

Nie można się więc dziwić, że wielu internatów wolałoby aby EA odpuściło sobie PS4 i Xbox One w kontekście wydania pozycji Battlefield 6. Poza wspomnianym Cyberpunkiem, w historii nie brakowało sytuacji, które udowadniały, iż stanie w rozkroku często nie przekłada się na jakość produktu. W 2014 roku ukazał się tytuł Śródziemie: Cień Mordoru, wyszedł zarówno na świeżutką wówczas konsolę PlayStation 4 i Xbox One. Gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby od Monolith Productions, wyszła też na leciwą platformę PS3 i Xbox 360. Konwersja była fatalna. Słaba grafika, kulejąca animacja czy wykastrowana mechanika systemu Nemezis pogrzebały tą grę (w wersji na starsze konsole).

Być może wydanie Battlefield 6 (więcej o grze tutaj) wyłącznie na najnowszym sprzęcie nie jest złym pomysłem? Dajcie znać w komentarzach.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.