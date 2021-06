Taniego grania ciąg dalszy. Battlefield 6 faktycznie może zadebiutować w jednym z abonamentów

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Battlefield 6 faktycznie ma szansę zadebiutować w abonamencie. Coraz więcej poszlak wskazuje, że gra trafi do Xbox Game Pass.

Już w kwietniu tego roku ptaszki ćwierkały, że BF6 ma szansę pojawić się w abonamencie Microsoftu. Wskazywało na to dwóch znanych informatorów i wygląda na to, że rzeczywiście coś może być na rzeczy. W sieci pojawiły się kolejne poszlaki, które zdaję się wspierać plotkę. Tym razem pochodzą one z bardziej oficjalnych źródeł, choć wciąż należy patrzeć na nie z pewną dozą dystansu.

Pierwsza wskazówka jest dość niejednoznaczna i pochodzi od producenta z DICE, Bena Walke. Deweloper skomentował sugestywną emotką tweeta Microsoftu zapraszającego na pokaz firmy na E3.

Ciekawiej robi się, kiedy spojrzymy na wpis Microsoftu ogłaszający aktualizację Xbox Game Pass, w którym znalazło się nawiązanie do jednego z postów zapowiadających pokaz Battlefield 6. Social Media Manager serii Battlefield, OssenJ, skomentowała go prześmiewczym „Poczekajcie chwilę…”.

Powyższe komentarze wraz ze słowami informatorów pozwalają wysnuć teorię, że BF6 rzeczywiście może pojawić się w Xbox Game Pass. Mimo to, może równie dobrze chodzić o czasową ekskluzywność wersji testowej dla abonentów usługi lub inną zawartość zmierzającą do subskrybentów XGP.

Jak jest w rzeczywistości? Cóż, o tym przekonamy się za jakiś czas, może nawet na początku czerwca, kiedy to EA zaprezentuje grę w akcji. Musimy uzbroić się w cierpliwość.