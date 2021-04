Battlefield 6 może trafić w dniu premiery do jednego z abonamentów

Dwójka insiderów sugeruje, że Battlefield 6 trafi do Xbox Game Pass w dniu premiery. Debiut wyczekiwanej produkcji w usłudze Microsoftu byłaby ogromnym zaskoczeniem.

Dzięki wielu przeciekom i plotkom o BF6 wiemy już tyle, że dość łatwo ustawić sobie w głowie sensowną wizję tego, jak będzie wyglądać gra. Powoli zbliżamy się do jej prezentacji, ale jeszcze długo przed nią sieć obiegła intrygująca plotka.

Battlefield 6 trafi do Game Passa?

Insider Shpeshal_Ed podzielił się dość nietypową wiadomością. Twierdzi on, że jesienią do Game Passa najpewniej trafi strzelanka AAA od zewnętrznego studia. Rzecz jasna pierwszym przychodzącym na myśl tytułem jest Battlefield 6.

Oto co mogę powiedzieć – jest pewien wysokobudżetowy FPS third party, który z dużym prawdopodobieństwem pojawi się w Game Passie tej jesieni. – powiedział Speshal_Ed w trakcie podcastu

Co więcej, do słów Shpeshal_Eda odniósł się inny insider, którego możecie kojarzyć z udostępniania wielu informacji na temat nowego Battlefielda. Tom Henderson odpowiedział swojemu koledze po fachu w dość wymowny sposób.

Jeśli nie chodzi o Battlefield 6, to o co?

Zarówno Shpeshal_Ed jak i Tom Henderson to wiarygodne źródła informacji. Mimo to, powyższe wieści to tylko plotka i tak naprawdę może chodzić o dowolny shooter debiutujący w drugiej połowie bieżącego roku.

Oczywiście BF6 jest „tylko” prawdopodobnym kandydatem na debiut w Game Passie. Tak naprawdę nikt nie wspomniał o nim bezpośrednio, co tworzy wiele niespójności. Niemniej odpowiedź Toma Hendersona nie pozostawia zbyt dużego pola do spekulacji. Jeśli spojrzymy jednak na inne FPS-y debiutujące w tym roku, można wypatrzyć tytuły, które również mają szansę zadebiutować w Game Passie.

Moim osobistym typem jest jedna z dwóch gier Ubisoftu – Far Cry 6 lub Rainbow Six Quarantine. Ta druga z nich z pewnością zadebiutuje jeszcze w tym roku i jako termin jej premiery wskazuje się często właśnie jesień. Dodatkowo Shpeshal Ed niedawno zdradził, że do Game Passa może trafić komplet gier Ubisoftu. Wówczas premiera RSQ i FC6 w usłudze byłaby bardzo sensowna.

Niektórzy wskazują też na nowe Call of Duty, ale według mnie ta opcja zahacza o abstrakcję. Activision ma bardzo dobre stosunki z Sony i wątpię, aby chciało pchać swoją flagową produkcję do usługi Microsoftu.

Być może szczegóły odnośnie ewentualnej premiery BF6 w Game Passie zostaną ujawnione w trakcie pierwszego pokazu gry. Plotki mówią, że odbędzie się on w maju. Pozostaje nam tylko uzbroić się w cierpliwość i poczekać na event.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.