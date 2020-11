Battlefield 6 ma być ogromny. Nowy NFS w 2021 roku

EA Games podzieliło się planami wydawniczymi na najbliższy rok. W 2021 roku ujrzymy Battlefield 6 i najnowszą odsłonę Need for Speed.

Battlefield V był dla wielu sporym rozczarowaniem i EA dość szybko zaprzestało wspierania gry. Produkcja miała ogromny potencjał, który niestety pozostał niewykorzystany i zginął w ogniu krytyki.

Na ostatnim podsumowaniu biznesowym firma potwierdziła, że Battlefield 6 nadchodzi i zaoferuje zupełnie nową jakość w serii.

DICE tworzy naszą kolejną grę z serii Battlefield w niespotykanej dotąd skali. Techniczne udogodnienia nowych konsol pozwolą zespołowi dostarczyć prawdziwe next-genowe doznania dla serii. Trwają pierwsze, wewnętrzne testy rozgrywki i drużyna otrzymała bardzo pozytywny odzew, kiedy zaczęliśmy angażować naszą społeczność. Nowy Battlefield zadebiutuje w okresie świątecznym 2021 roku i nie możemy się doczekać, aby pokazać więcej na wiosnę. ~EA Games

Przy okazji potwierdzono, że powstaje też kolejna część Need for Speed. EA zapowiada, że w najbliższym roku fiskalnym wyda sześć wysokobudżetowych gier i jedną z nich będzie właśnie nowa odsłona wyścigowej serii.

Plany Electronic Arts zapowiadają się więc całkiem ambitnie i być może wśród nadchodzących tytułów znajduje się jakaś niespodzianka. Fani trzymają kciuki za zapowiedź kontynuacji klasycznej serii Knights of the Old Republic lub przynajmniej Star Wars Jedi: Fallen Order.

