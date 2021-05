Battlefield 6 w ruchu. Fragment trailera

Gracze zmontowali fragment zwiastuna Battlefield 6 na podstawie przecieków. Dzięki temu, po raz pierwszy możemy zobaczyć „grę” w akcji.

Niedawno miał miejsce spory wyciek materiałów z BF6. Zobaczyliśmy na nim kilka zrzutów ekranu z trailera, jednak były one częściowo zakryte prześmiewczym oznaczeniem przez osobę (lub osoby) odpowiedzialne za ich ujawnienie.

Społeczność graczy dość szybko się z tym jednak uporała. W sieci znajdziemy GIF-y zawierające fragment zwiastuna, które udało się w pewnym stopniu oczyścić z rozpraszającej grafiki umieszczonej na środku. Fragmenty trailera zamieszczono w serwisie Imgur.

Na posklejanych przez graczy GIF-ach widzimy dwie ciekawe sceny. Pierwsza przedstawia upadek samolotu na dużą grupę żołnierzy, a druga wybuch bliżej nieokreślonego obiektu. Wszystko to, czego należało się spodziewać po zwiastunie Battlefield 6. Zobaczcie sami.

Oczywiście powyższe fragmenty są mocno wybrakowane. To mimo wszystko złączone w całość obrazki, które pojawiły się w sieci w dość słabej jakości. Niemniej daje to pewien pogląd na to, czego należy spodziewać się po trailerze.

Na oficjalną prezentacją BF6 nie poczekamy już zbyt długo. EA potwierdziło niedawno, że pokaz gry przewidziano na czerwiec. Może odbyć się on na którymś z growych targów, ale równie dobrze istnieje szansa, że Elektronicy po prostu wrzucą zwiastun do sieci. Pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na wyczekiwany materiał.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.