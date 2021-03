Battlefield 3 otrzyma battle-royale. Twórcy udostępnili trailer

Battlefield 3 nadal żyje i najwyraźniej ma się bardzo dobrze. Grupa moderów przygotowuje pełnoprawny tryb battle-royale.

Fani Battlefield wyczekują pokazu BF6, a tymczasem starsze odsłony serii nadal żyją. W poprzednie BF’y wciąż gra wiele osób i serwery bynajmniej nie świecą pustkami. Co więcej, BF3 jest stale rozwijane przez społeczność i do gry trafiają modyfikacje. Fani serii znudzeni podstawową rozgrywką mogą angażować się w batalie na niestandardowych serwerach. Jeden z modów zapowiada się wyjątkowo ciekawie.

Do Battlefield 3 zmierza battle-royale

Grupa moderów KVN pracuje nad battle-royale dla BF3. Tryb będzie dostępny za pośrednictwem Venice Unleashed, o którym pisaliśmy w grudniu zeszłego roku. Data premiery battle-royale pozostaje nieznana, ale twórcy powoli szykują się do jej ogłoszenia. Na Discordzie moderów pojawiła się sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której poznaliśmy kilka istotnych szczegółów.

Jeśli nie posiadacie legalnej kopii BF3, to niestety nie zagracie w battle-royale. Uruchomienie trybu będzie możliwe tylko wtedy, kiedy gracz ma BF3 Premium lub podstawkę z dodatkiem End Game na swoim koncie Steam lub Origin. Piraci nie zapoznają się z nową wariacją na temat kultowego shootera.

Co ciekawe, twórcy nie zamierzają pójść na łatwiznę. Aktualnie trwają prace nad mechanikami zdrowia, pancerza, sklepów z bronią i wskrzeszania. Oznacza to, że motyw battle-royale nie ograniczy się tylko do zrzucenia graczy z wysokości na otwartą mapę. Co więcej, w przygotowaniu znajduje się też system pingów dla kilkuosobowych drużyn.

Bronie podzielono na trzy różne grupy zależnie od ich mocy. Te najmocniejsze naturalnie będzie dużo trudniej znaleźć. Nie wiadomo, czy w battle-royale znajdzie się komplet uzbrojenia z hitu z 2011 roku.

Warto wspomnieć, że to nadal będzie po prostu Battlefield 3. Moderzy nie zmieniają mechanik strzelania i fizyki postaci, a jedyną większą zmianą w fundamencie rozgrywki jest modyfikacja skakania ze spadochronem. Bazowe rozwiązanie DICE nie pozwoliłoby graczom na swobodne dobranie celu zrzutu.

Na koniec pozostawiono informację, która dla wielu graczy będzie decydowała o jakości moda. Docelowo twórcy chcą, aby każdy mógł hostować swój serwer i dowolnie go modyfikować. Na początku możliwości będą ograniczone z uwagi na łatanie błędów, ale później gracze mają mieć dużo swobody.

Aktualnie grupa KVN nadal rozwija projekt i nie wiadomo kiedy zostanie on wydany. Póki co proszą o cierpliwość, ale w przyszłości odbędą się testy modyfikacji. Na ten moment otrzymaliśmy krótki trailer, który delikatnie zajawia to, czego możemy się spodziewać po battle-royale w Battlefield 3.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.