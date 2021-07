Beta Battlefield 2042 rusza niedługo. Jest przybliżony termin, zagramy za darmo

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Już za lekko ponad miesiąc wystartuje wyczekiwana beta Battlefield 2042. Electronic Arts potwierdza, że sprawdzi ją każdy chętny gracz.

Wczoraj EA zapowiedziało szalenie ciekawy tryb Portal do nowej odsłony Battlefield. Gracze będą mogli dosłownie zmieszać w nim kilka części serii ze sobą. Powrócą też klasyczne mapy, bronie i gadżety. To gratka dla fanów marki. Więcej o trybie przeczytacie w tym artykule.

Ogłoszenie Portal to jednak nie jedyna ciekawa wieść z BF2042, którą usłyszeliśmy konferencji EA Play Live. Electronic Arts potwierdziło, że we wrześniu wystartuje otwarta beta gry. Zagra w nią każdy chętny gracz.

Co więcej, niektórzy otrzymają wcześniejszy dostęp do bety. EA zaznacza, że osoby, które złożyły preorder lub subskrybują abonament EA Play, otrzymają wcześniejszy dostęp do testów. Jeśli spełniacie te kryteria, wypatrujcie kolejnych konkretów od wydawcy.

Dodatkowo prze otwartą betą czeka nas jeszcze jedna okazja do sprawdzenia gry. Tego lata odbędą się testy techniczne, choć nie znamy jeszcze nawet przybliżonego terminu ich startu. Będą one też zamknięte i zaproszenie otrzyma tylko mocno ograniczona pula graczy. Pierwotnie miały się one odbyć w lipcu, ale przełożono je z uwagi na chęć przygotowanie Cross-Play’u.

EA powinno w niedalekiej przyszłości ujawnić wszystkie konkretne daty startów testów. Na razie musimy zadowolić się powyższymi informacjami.