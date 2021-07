BF2042 pozwoli na rozgrywkę z botami… oczywiście nie może być zbyt pięknie

Electronic Arts poinformowało, że w Battlefield 2042 nie zagramy bez połączenia z siecią. Dotyczy to również gier tylko z botami.

W czerwcu dowiedzieliśmy się, że w BF2042 pojawią się boty. Uzupełnią one dodatkowe miejsca na serwerach i będzie można też grać tylko i wyłącznie przeciwko sztucznej inteligencji. Dało to iskierkę nadziei, że gra otrzyma tryb offline. Tak się jednak nie stanie.

Battlefield 2042 jest grą sieciową. Chociaż można grać solo przeciwko żołnierzom SI, nadal będzie to gra online.

To zdecydowanie rozczarowująca wiadomość. Można się było jednak jej spodziewać, wszak mało który, sieciowy FPS oferuje tryb, który nie wymaga od nas połączenia z siecią.

Same boty będą jednak bardzo użyteczne. EA przedstawiło przykład tego, jak pomogą one w wypełnieniu serwerów graczami.

Jeśli przykładowo na serwerze jest obecnie 120 ze 128 osób, do gry dołączy 8 żołnierzy SI, aby wyrównać liczebność drużyn. W sytuacji, gdy jeden z graczy opuści grę, żołnierz SI zastąpi go na pewien czas, dopóki nowa osoba nie dołączy do walki. Żołnierze SI są przydatnym rozwiązaniem, pomagającym uniknąć problemów z matchmakingiem.