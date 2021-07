Poznaliśmy informacje na temat nowego trybu w Battlefield 2042. Czym jest Portal Mode i dlaczego miałaby to być tak wielka rewolucja?

Podczas dzisiejszego EA PLAY Live zaprezentowano nareszcie jeden z nowych trybów rozgrywki w Battlefield 2042. Okazuje się, że twórcy oddadzą graczom swobodę nad zasadami gry – każdy będzie mógł wymyślić własną logikę, która będzie towarzyszyć podczas walk na starszych i nowszych mapach.

Battlefield 2042 Portal Mode – powrót starszych map, ogromny sandbox i nieskończone możliwości

Battlefield Portal będzie sandboxowym trybem, który pozwoli dowolnie graczom dostosowywać rozgrywkę do swoich potrzeb. Dzięki specjalnym schematom blokowym każdy będzie mógł zaprogramować nietypowe zasady rozgrywki. Co lepsze, gracze będą mogli dzielić się ze sobą swoimi ustawieniami gameplay’u. Nie zabraknie też oczywiście predefiniowanych zestawów od samych twórców, dlatego będzie w czym wybierać. Dla przykładu każdy będzie mógł stworzyć specjalną logikę, która sprawi, że po zabójstwie nasz gracz zregeneruje swoje życie. Jeżeli DICE dobrze to stworzyło, jedynym ograniczeniem tego „Battlefield Makera” powinna być własna kreatywność oraz umiejętności posługiwania się visual scriptingiem.

Oprócz nowych map z Battlefield 2042 w trybie mają znaleźć się te klasyczne ze wcześniejszych odsłon (1942, Bad Company 2 i BF3). W ich skład ma wejść odpowiednio:

Caspian Border

Noshahr Canals

Battle of the Bulge

El Alamein

Arica Harbor

Valparaiso

Warto jednak zaznaczyć, że powyższe lokacje przystosowano do obecnych standardów technologicznych BF2042, jednakże ich główna architektura pozostała bez zmian. Co ciekawe, choć gracze otrzymają masę możliwości do wyboru, podczas samej rozgrywki nie będzie możliwości, by w jednej drużynie znajdowali się żołnierze z różnych epok. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jednej drużynie byli żołnierze z WWII, a w drugiej z 2042 roku.