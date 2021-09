Posiadacze PS5, szykujcie miejsce na dysku. Wiemy, ile zajmować będzie otwarta beta Battlefield 2042

Otwarte beta testy Battlefield 2042 ruszają już 8 października. Dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy na temat rozgrywki. Wiemy też, ile zajmować będzie gra na dysku PS5.

Niepotwierdzone informacje, regularne przecieki i w końcu… jest! Electronic Arts podało oficjalną datę startu otwartej bety Battlefield 2042. Już od 8 października każdy posiadacz odpowiedniego PC, a także PS5, PS4, XONE i XSX/S będzie mógł przetestować produkcję. Testy potrwają do 10 października.

Ile waży beta Battlefield 2042 na PS5?

Na Twitterowym koncie PlayStation Game Size pojawiła się informacja o tym, że otwarta beta BF 2042 na PS5 zajmować będzie niemal 17 GB, a dokładniej – 16 861 MB. Chodzi tu jednak o same pliki z grą w formie preloadu. Z pewnością pojawi się coś w stylu „day-one patch” w dniu startu otwartej bety, a gracze będą musieli pobrać dodatkowe pliki, aby uruchomić grę. Na ten moment nie wiadomo, ile ostatecznie może zająć całość.

Otwarta beta BF 2042 rozegra się na jednej tylko mapie – Kosmodrom, którą widzieliśmy niejednokrotnie na zwiastunach produkcji. Zdaniem DICE, jest to idealna przestrzeń do testowania gry, bo „jest to również mapa, na której rozgrywka odbywa się często w pionie”. Jeżeli chodzi o dostępne tryby, dla graczy zostanie oddanie jeden – Podbój.

Jeżeli szukacie więcej informacji na temat otwartej bety wyczekiwanej strzelanki, znajdziecie je w naszym artykule. Posiadaczy PS5 ucieszy z pewnością fakt, że gra nie będzie wymagać PS Plusa!