Upewnijcie się, że ściągacie dobrą wersję bety Battlefield 2042. Łatwo się pomylić

Beta nowego Battlefield 2042 oficjalnie wystartowała dla niektórych, a reszta będzie mogła zagrać już od jutra. Problem w tym, że posiadacze konsol powinni dokładnie upewnić się, że ściągają odpowiednią wersję.

BF2042 budzi olbrzymie emocje, a to dopiero beta. Posiadacze nowych konsol nie powinni narzekać na wygląd i wydajność gry, o ile… ściągną grę na odpowiednią konsolę.

Lepiej nie pomylić się z betą Battlefield 2042

Najnowszą produkcję studia DICE można pobierać już od paru dni. Choć na razie do gry dostęp mają wyłącznie osoby, które złożyły zamówienia przedpremierowe lub są członkami EA Play, już jutro serwery otworzą się dla wszystkich.

Jak pisaliśmy we wcześniejszym tekście, gra na PS4, PS4 Pro i PS5 znacznie się od siebie różni, choć wydaje się działać niemal równie dobrze na każdej generacji. Posiadacze konsol powinni jednak zachować uwagę, gdy udają się do sklepu swojej platformy, aby pobrać betę. Wszystko dlatego, że dość łatwo się pomylić i na takim PS5 grać w wersję na… PS4.

Zarówno w sklepie Microsoftu, jak i w PSN, gra dostępna jest osobno dla każdej generacji i nie zawsze wersja na nasz sprzęt wyskakuje w wynikach wyszukiwania jako pierwsza. Dlatego posiadacze XSX|S i PS5 powinni sprawdzić w opisie, czy konkretne pliki przygotowane zostały z myślą o ich sprzęcie. W istocie pogubić się można w tych całych nowych generacjach…

Jest to szczególnie ważne, gdyż nie chodzi tu tylko o to, że next-genowy Battlefield jest po prostu o wiele ładniejszy. W wersji na minioną generację produkcja oferuje mniejsze mapy. A to dlatego, że PS4 i XOne nie dadzą rady ze 128 graczami jednocześnie. Posiadacze tego sprzętu muszą zadowolić się maksymalnie 64 graczami.

Poniżej zamieszczamy pomocne linki, które od razu odsyłają do odpowiedniej wersji gry na konkretną konsolę:

Mieliście już czas, aby zapoznać się z nową produkcją od studia DICE? Koniecznie podzielcie się z nami wrażeniami w komentarzach!