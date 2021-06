Oficjalny zwiastun Battlefield 2042. Tornada, rakiety i masa eksplozji, a niedługo gameplay

Najwyższa pora! W końcu zobaczyliśmy w akcji Battlefield 2042. Electronic Arts zaprezentowało graczom pierwsze materiały z gry.

Po niezliczonych przeciekach i godzinnym odliczaniu na kanale EA, w końcu oficjalnie zobaczyliśmy nową odsłonę Battlefield. Electronic Arts zaprezentowało nam zwiastun ujawniający setting i pierwsze szczegóły gry.

Tak jak głosiły przecieki, grę osadzono w niedalekiej przyszłości. Znajdziemy w niej futurystyczne pojazdy, robo-psy, a nawet rakiety kosmiczne. Oczywiście raczej nie w formie pojazdów.

Nie mogło też zabraknąć bardzo efektownych wstawek. Obecne w pierwszym trailerze tornado wskazuje, że w grze pojawią się katastrofy naturalne. Co więcej, najpewniej będą miały faktyczny wpływ na przebieg rozgrywki i nie będą stanowiły tylko tła dla zmagań żołnierzy.

Cały zwiastun wygląda tak, jakby docelowo miał przypaść do gustu fanom Battlefield Bad Company 2, BF3 i BF4. Zrywanie nieśmiertelników i katapultowanie się z myśliwca, aby ustrzelić wroga z wyrzutni rakiet to coś, do czego chyba przywykli fani starszych odsłon serii. Battlefield 2042 chyba faktycznie wraca do korzeni.

Miejcie na uwadze, że zwiastun nie prezentuje fragmentów rozgrywki. Zawiera on materiały wyrenderowane na silniku gry, ale nie ma tam nawet kawałka faktycznego gameplay’u. „Prawdziwą” grę zobaczymy już niedługo.

Kolejna prezentacja BF2042 odbędzie się za parę dni. Electronic Arts potwierdza, że pierwszy gameplay zobaczymy 13 czerwca na konferencji Microsoftu na targach E3. Póki co musi wystarczyć nam zwiastun.