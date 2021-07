EA potwierdza przeciek nietypowego trybu Battlefield 2042, który uraduje fanów serii

Electronic Arts potwierdziło niedawny przeciek niecodziennego trybu Battlefield 2042. Jeśli tęsknicie za starymi mapami, zacierajcie ręce.

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o przecieku nietypowego trybu, który trafi do nowej odsłony Battlefield. Ma on wprowadzić do gry odświeżone wersje lubianych map z poprzednich odsłon. Dodatkowo rzekomo zaoferuje on też klasyczne pojazdy i bronie.

Teraz Electronic Arts niejako potwierdziło rzeczony przeciek. Na panelu Spotlight – The Future of FPS, jeden z deweloperów wspomniał, że nieogłoszony jeszcze tryb przywróci lubiane mapy z poprzednich części serii do Battlefield 2042.

O ile nadal nie wiemy, czy dotyczy to też pojazdów i uzbrojenia, fragment przecieku mówiący o mapach możemy już z czystym sumieniem uznać za potwierdzony.

Sprawę dodatkowo skomentował informator Tom Henderson, który opublikował potwierdzony przeciek. Słyszał on, że do tajemniczego trybu trafią następujące mapy:

Operation Metro

Operation Locker

Wake Island

Siege of Shanghai

Arica Harbor

Caspian Border

Pamiętajcie, że powyższa lista to nadal tylko plotka. Tom Henderson to wiarygodne źródło informacji, ale na potwierdzenie listy powracających map musimy zaczekać do wydarzenia EA Play Live. Odbędzie się ono 22 lipca.