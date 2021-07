Battlefield 2042 pozbywa się ograniczeń. Każdy zawalczy tym, czym zechce

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Battlefield 2042 pozwoli nam postrzelać z każdej broni, na jaką będziemy mieć ochotę. Tytuł pozbywa się irytujących ograniczeń klas.

Od kolejnego pokazu BF2042 dzieli nas tydzień, a jeszcze przed nim ujawniono kolejne szczegóły gry. Potwierdzono już jak działa Cross-Play, a dodatkowo właśnie poznaliśmy szczegóły doboru broni do naszego ekwipunku.

Nowy wpis na blogu EA ostatecznie rozwiewa wszelkie wątpliwości. W Battlefield 2042 pozbyto się przypisywanie konkretnych broni do klas postaci. Oznacza to, że niezależnie od wybranego Specjalisty, będziemy w stanie wykorzystać w starciach wybraną broń oraz gadżety. Tak, dotyczy to również wyrzutni rakiet, choć będziemy musieli się zdecydować między pakietem wybuchowym a skrzynkami z amunicją i apteczkami.

Jest też jeden, malutki haczyk. W grze istnieje wspomniany już system Specjalistów. To coś na wzór klas postaci, które posiadają specjalne cechy i gadżety jak – na przykład – wingsuit lub kotwiczka. Takie gadżety nie mogą być używane przez każdego Specjalistę i są unikatowe dla każdej klasy. Jeśli Was to pocieszy, możemy mieć więcej niż jednego konkretnego specjalistę w drużynie. Niezależnie od naszych preferencji, zagramy tak, jak chcemy.

Ograniczenia klas żołnierzy w poprzednich odsłonach serii irytowały wielu graczy. Battlefield 2042 stawia kolejny krok w bardzo dobrym kierunku i miejmy nadzieję, że nowe rozwiązanie nie zaburzy mocno balansu rozgrywki. Pozostaje czekać na testy gry oraz premierę.