Oto znane problemy bety Battlefielda 2042. Sprawdźcie, na co warto być przygotowanym

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Deweloper z DICE podzielił się w sieci znanymi już błędami, na które mogą natrafić gracze podczas bety gry Battlefield 2042. Nie jest ich za wiele, ale części osób mogą napsuć nieco krwi.

Dziś ruszyła pierwsza tura otwartych testów najnowszego BF-a. Każdy, kto zakupił produkcję w przedsprzedaży lub jest subskrybentem usługi EA Play, może już udać się na Pole Bitwy w 2042 roku. Dla pozostałych żołnierzy serwery testowe zostaną otwarte w najbliższy piątek. Warto jednak być przygotowanym na kilka niedogodności, które mogą się Wam przytrafić w najbliższych dniach. Oto ich lista:

Problemy z tworzeniem matchmakingu związane z ograniczoną liczbą dostępnych meczy. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem zasobów aktywnych serwerów, aby każdy mógł dołączyć do rozgrywki.

Ekran z kodem QR jest dalej wyświetlany dla graczy kwalifikujących się do wczesnego dostępu. Wiąże się to z niepoprawnym zinterpretowaniem przez serwer informacji, czy dana osoba spełnia wymagania, aby wziąć udział w becie.

Brak pełnego wykorzystania adaptacyjnych spustów w kontrolerach DualSense na konsoli PS5. Funkcja ta jest obecnie dalej w fazie testów przez deweloperów.

Drobne błędy wizualne i graficzne oraz problemy z wydajnością. Twórcy obiecują, że zostanie to naprawione na premierę produkcji.

Brak możliwości stworzenia lobby z graczami innych platform. Więcej na ten temat wspominałem w tym artykule.

Brak rozbudowanej opcji pingowania (wskazywania pozostałym graczom konkretnych punktów na mapie z odpowiednim komunikatem).

Wyłączony tryb HDR na PC w związku z problemami utrudniającymi rozgrywkę. To również zostanie przywrócone w wydaniu premierowym.

Pozostawienie śladów po efekcie EMP przy wybuchu. Obecnie wyjście i wejście na serwer powinno rozwiązać tę usterkę.

Niemożliwość nagrywania rozgrywki na konsolach Xbox.

Błąd związany z przywróceniem domyślnych ustawień klawiszy na PC. Jeśli wystąpi, należy usunąć folder z ustawieniami, który znajdziecie w „C:\Users\ \Documents\Battlefield 2042 Open Beta”. Usterka została już naprawiona w nowszej wersji gry, która nie została udostępniona graczom.

Jak widać, jest tego trochę. Mimo to, nie powinny Was czekać ekstremalnie złe doznania. Część naszej redakcji sprawdzała już betę Battlefield 2042 i na ten moment padały jedynie same komplementy. A Wy już mieliście okazję zagrać? Udało się Wam spotkać z czymś z powyższej listy?