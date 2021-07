Zaoszczędź 59 zł. Darmowy dodatek do Battlefield 1 czeka

Każdy właściciel Battlefield 1 może na Steam odebrać za darmo DLC Shortcut Kit: Vehicle Bundle. Po otrzymaniu tego dodatku zostaną odblokowane ulepszenia pojazdów i wiele broni.

Jeżeli rozważacie przypisanie Vehicle Bundle do Waszych kont, radzę się pospieszyć. Jest to oferta limitowana czasowo – trwa jedynie do 29 lipca, do godziny 19:00 czasu polskiego. By to zrobić, przejdźcie pod ten link i wybierzcie opcję „Dodaj do konta”.

To narodziny wojny totalnej, więc należycie się przygotuj. Pakiet wyposażenia pojazdów daje natychmiastowy dostęp do wszystkich ulepszeń pojazdów oraz kompletu broni dla czołgisty i pilota w trybie online Battlefield™ 1. Pakiet zawiera tylko elementy z gry podstawowej. Nie zawiera elementów z nadchodzącej zawartości do pobrania oraz dodatków, elementów odblokowywanych za pośrednictwem pakietów bojowych ani elementów z ofert promocyjnych. – informuje wydawca na karcie Steam produktu

Być może część z Was nie posiada jeszcze Battlefield 1. Co prawda, nie na Steam, ale na Origin możecie otrzymać obecnie tę grę. Zaraz podobna sytuacja spotka nawet Battlefield V. Więcej o tym możecie przeczytać w tym miejscu.

Bez wątpienia powrót do wcześniejszych BF-ów to dobry sposób na zabicie czasu w oczekiwaniu na Battlefield 2042. Wczoraj dowiedzieliśmy się szczegółów na temat jednego z nowych trybów. Portal Mode obdaruje graczy dosłownie nieskończoną ilością możliwości. Więcej o tym przeczytacie tutaj.