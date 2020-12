Back 4 Blood – dawni twórcy Left 4 Dead tworzą nową strzelankę

Twórcy serii Left 4 Dead zabrali się za stworzenie nowej gry, w której czuć ducha hitu od Valve. Zapowiedź Back 4 Blood napawa optymizmem.

Seria Left 4 Dead właściwie już całkowicie odeszła w niepamięć. Valve – jak wiadomo – nie umie liczyć do trzech, a fani świetnej serii kooperacyjnych strzelanin muszą zadowolić się jedynie fanowskimi aktualizacjami.

Na szczęście w międzyczasie pojawia się wiele gier, które potrafią skutecznie wypełnić pustkę po Pozostawionych Na Śmierć. Jedną z nich bez wątpienia jest Back 4 Blood, które zostało zapowiedziane na tegorocznej gali rozdania The Game Awards.

Za produkcję odpowiada Turtle Rock Studios, które składa się między innymi z dawnych twórców Left 4 Dead. Deweloperzy odpowiadali też za umiarkowanie dobrze przyjęte Evolve, które jednak wciąż wpasowywało się w charakter kooperacyjnej rozwałki z bestiami w roli głównej.

Poniżej możecie zobaczyć trailery wspomnianej produkcji.

Gameplay wygląda bardzo obiecująco. Widać, że twórcy sięgnęli do korzeni gatunku i zaczerpnęli z niego to, co było najlepsze. To jednak tylko krótki urywek rozgrywki, a na kolejną prezentację będziemy musieli poczekać do 17 grudnia.

Gra zapowiada się naprawdę nieźle i ma zadebiutować latem 2021 roku. Jeśli tęsknicie za tego typu tytułami i nie przemawia do Was Killing Floor 2 lub inne, konkurencyjne tytuły, to zdecydowanie warto mieć Back 4 Blood na oku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.