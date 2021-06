Tryb PvP z Back 4 Blood na pierwszych ujęciach. Dziesiątki krwiożerczych zombie

Podczas tegorocznego E3 Warner Bros. postanowiło pokazać nowy gameplay prosto z trybu PvP z produkowanego obecnie Back 4 Blood. Okazuje się, że będzie to równie ważny tryb, stojący na równi z kampanią gry.

Poniższy materiał prezentuje przede wszystkim wiele różnych postaci, w które wcielimy się podczas walk dwóch drużyn odpowiednio po 4 graczy każda. Choć wygląda na to, że w ekipie ludzi będziemy mieli początkowo tylko 4 bohaterów do wyboru, po drugiej stronie będzie ich znacznie więcej. Twórcy wspomnieli o łącznie 9 maszkarach, które nie będą się różniły tylko wyglądem, ale także umiejętnościami.

Co ważniejsze, oczywiście podczas wspomnianych potyczek rywalami ludzkiej strony nie będą jedynie gracze z drugiej drużyny. Nie zabraknie masy żywych trupów sterowanych przez AI. Szczerze mówiąc, wygląda to naprawdę dobrze i nie mogę się doczekać, aż w końcu zagram w Back 4 Blood. Na szczęście okazja na to będzie już za niedługo.

Jeżeli Turtle Rock Studios zainteresowało Was swoją najnowszą produkcją, przypominamy, że możecie zapisać się do otwartej bety gry. Im szybciej zgłosicie się, tym większa szansa na dostanie się do niej, bowiem ilość miejsc jest ograniczona. Jeśli jednak złożycie zamówienie na pre-order tego tytułu, będziecie mieli pewność, że zagracie w pierwszej turze okresu testowego. Ten został zaplanowany na okres od 5 do 9 sierpnia.