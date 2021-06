Sprawdźcie Back 4 Blood za darmo jeszcze przed premierą! To nowa gra twórców serii Left 4 Dead

Już teraz każdy może zapisać się otwartej bety gry Back 4 Blood. Odbędą się łącznie dwie tury, kiedy to gracze z całego świata będą mogli za darmo sprawdzić produkcję Turtle Rock Studios, więc każdy chętny powinien zdążyć przetestować produkcję.

Od 5 do 9 sierpnia oraz od 12 do 16 sierpnia gracze będą mogli sprawdzić na własnym sprzęcie Back 4 Blood. Warto nadmienić, że pierwszy termin jest określany jako wcześniejszy dostęp, do którego dostanie się gwarantuje zakup pre-ordera. Twórcy przewidzieli testy gry na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy pospieszenie się, jeżeli jesteście zainteresowani walką z hordami zombie w kooperacji z innymi. Bardzo możliwe, że zachęci Was poniższy materiał z tego tytułu:

Jak możecie zobaczyć, w produkcji nie zabraknie modelu rozgrywki podobnego do wspomnianego Left 4 Dead lub Left 4 Dead 2. „4” w tytule najnowszego dzieła Turtle Rock Studios z resztą wydaje się być nie bez powodu. Nie zabraknie tutaj podobnych mechanik, co w poprzednich grach deweloperów. W maksymalnie czteroosobowym co-opie wpakujemy masę ołowiu w ciała zombie, które stały się wrogiem ludzkości przez niebezpieczne robaki. Wydaje się, że ważną rolę będą tutaj grać różnice między naszymi bohaterami, ponieważ Ci mają inne, dodatkowe buffy.

Aby zapisać się do wspomnianego okresu testowego, wejdźcie w ten link.

Szczerze mówiąc, stęskniłem się za taką formą rozgrywki. Z chęcią przetestuję Back 4 Blood, ponieważ spędziłem kiedyś masę godzin z moimi przyjaciółmi przy wspomnianych grach na silniku Source. To jak? Też się zapiszecie?