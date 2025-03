Atomfall najtaniej na PC jeszcze przed premierą. Okazja na PC

Już za nieco ponad tydzień na rynku zadebiutuje gra Atomfall. Jest to zdecydowanie jedna z tych bardziej wyczekiwanych premier bieżącego miesiąca, której warto się przyglądać. Ba, jeśli należycie do graczy, którzy z niecierpliwością wyczekują premiery produkcji, mamy dla Was świetną wiadomość. Tytuł możecie już teraz, przedpremierowo, zgarnąć w naprawdę niezłej cenie na PC! Poniżej wszystkie najważniejsze szczegóły.

Atomfall najtaniej na PC. Gdzie kupić?

Tak się bowiem składa, że w internetowym sklepie Instant Gaming produkcję możemy aktualnie nabyć z ponad 20-procentowym rabatem. W tym przypadku otrzymujecie klucz na platformę Steam (gra jest też dostępna w Epic Games Store). To świetna okazja, aby nie wydać zbyt dużo na zupełnie nowy tytuł.

Dla niewtajemniczonych: Atomfall to nadchodząca pierwszoosobowa gra akcji z elementami RPG oraz survivalu. Opracowana została przez studio Rebellion, które wielu z Was może kojarzyć przede wszystkim z serii Sniper Elite. Akcja gry przenosi nas do północnej Anglii, pięć lat po katastrofie atomowej, której scenariusz nawiązuje do pożaru w Windscale z 1957 roku. W rzeczywistości incydent ten doprowadził do radioaktywnego skażenia, jednak twórcy gry przedstawili go jako znacznie poważniejszą katastrofę.

Świat gry w stosunku do rzeczywistości uległ więc ogromnym zmianom — region jest pod kontrolą wojska, a mieszkańcy podzielili się na rywalizujące frakcje, któe toczą ze sobą nieustanne konflikty. Gracze mają natomiast za zadanie odkryć tajemnicę tych wszystkich wydarzeń, eksplorując otwarty świat, prowadząc rozmowy z postaciami niezależnymi, czy nawet prowadząc dochodzenia. No i oczywiście walcząc.

Źródło: Instant Gaming / opracowanie własne