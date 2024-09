Nowy exclusive od PlayStation wycieka na rozgrywce. Tak wygląda pudełko z grą

Astro Bot to tegoroczny murowany hit Sony, nowy exclusive na PS5 o znacznie mniejszym kalibrze, ale na bezrybiu… wiadomo, jak to będzie.

Astro Bot z miejsca wzbudził spore zainteresowanie graczy, którzy nie mogą doczekać się nowych tytułów ekskluzywnych na PS5. Gra z przeuroczą maskotką PlayStation zadebiutuje na rynku już zaraz, bo 6 września 2024 roku.

Astro Bot przecieka

Zainteresowanie jest gigantyczne jeszcze przed premierą i widać to nie tylko po wyprzedawaniu się limitowanego kontrolera w edycji inspirowanej grą. Team Asobi może wydać tak pożądany przez graczy exclusive i wcale nie musi to być gigantyczna gra AAA o monstrualnym budżecie. Tylko… czy to się może udać?

Patrząc na najnowsze przecieki – jak najbardziej. W sieci pojawiło się sporo nowych fragmentów rozgrywki z gry, która faktycznie wygląda jak połączenie Mario z poprzednimi grami z robo-bohaterem od Sony. Do tego możemy spodziewać się gościnnego udziału zatrzęsienia wielu innych kultowych marek i postaci. Gracze mają pozytywne przeczucia, a przynajmniej na Reddicie. Znajdziecie tam też wspomniane fragmenty z rozgrywki.

Jeden z nich wrzucamy poniżej, ale chętnych odsyłamy pod konkretne linki na forum. Co ciekawe, wyciekł nie tylko gameplay, ale również zdjęcia pokazujące pudełkową edycję gry. Ta, jak się okazuje, nie będzie wyłącznie płytą w pudełku. Jasne, na tym się przecież opiera, lecz zgarniemy także… krótki komiks. Zawsze coś!

Na szczęście na premierę nie trzeba czekać długo. Na ten moment wiemy, że gra trafi na PS5. Raczej nie spodziewałbym się wersji PC z racji kluczowego wykorzystania wszystkich dobrodziejstw kontrolera DualSense.

Źródło: Reddit