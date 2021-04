Tajemniczy dodatek do Assassin’s Creed Valhalla w pierwszych szczegółach

Tajemnicze rozszerzenie Meteor do Assassin’s Creed Valhalla ma już coraz mniej sekretów. Informator dokopał się do ciekawych informacji w plikach gry.

Valhalla cieszy się stale sporym zainteresowaniem i niedawno w sieci pojawiły się plotki, jakoby gra miała otrzymać trzeci, niezapowiedziany jeszcze dodatek. Tajemnicze rozszerzenie miałoby nazywać się Meteor, na co wskazały pliki gry. Do tej pory nie było wiadomo, czym może być rzeczony dodatek.

Znany informator związany z serią Assassin’s Creed powoli rozwiewa wątpliwości. J0nathan znalazł w plikach gry informacje, które sugerują, co zobaczymy w nowej paczce zawartości.

Źródło: Twitter (xj0nathan)

Widzimy wzmiankę o tytułowym meteorycie spadającym z nieba, tajemniczej kobiecie i osadzie Ravensthorpe. Możemy przypuścić, że dodatek nie zabierze nas do innego niż Anglia kraju. Niektórzy spekulują, że rozszerzenie będzie miało stricte mitologiczny klimat i trafimy w nim do jednej z boskich krain. To jednak tylko przypuszczenia.

Dodatkowo są to mocno ogólne szczegóły. Mało tu konkretów i ciężko wysnuć bardziej sensowny obraz tego, o czym opowie Meteor. Nadal jest to jedna, wielka tajemnica. Niemniej Ubisoft 12 czerwca poprowadzi konferencję, na której ujrzymy bliżej nieokreślone zapowiedzi. Niewykluczone, że jedną z nich będzie właśnie Meteor.

Źródło pochodzenia zaprezentowanych plików jest wiarygodne. J0nathan odpowiada za wiele potwierdzonych przecieków dotyczących Assassin’s Creed i uchodzi za rzetelnego informatora. Mimo wszystko, na wieści o tajemniczym dodatku należy patrzyć z przymrużeniem oka, wszak wciąż są to tylko plotki.

