Zapowiedziano nowe fabularne DLC do AC Valhalla. Kto chce zwiedzić Francję?

Ubisoft podczas E3 2021 zapowiedział dalsze wspieranie Assassin’s Creed Valhalla nową zawartością. Nie dotyczy to tylko nowych aktualizacji z darmową zawartością, ale zupełnie nowego DLC fabularnego o nazwie Siege of Paris.

Już za niedługo do AC Valhalla zawita rozszerzenie Siege of Paris. Potwierdził się w ten sposób ostatni wyciek informacji na temat miejsca akcji tego dodatku.

Nowy dodatek do Assassin’s Creed swoją premierę będzie miał już tego lata. Jak widać, francuski wydawca nie spoczywa na laurach i dalej planuje rozwijać swoją ostatnią produkcję z serii o skrytobójcach. Nie wiemy jednak za wiele o tym nowym DLC, jednakże oprócz nowego regionu otrzymamy na pewno między innymi nowe bronie. Poniżej fragment konferencji E3, gdzie była o tym mowa:

Dowiedzieliśmy się także, że do gry w dalszym ciągu będą wychodzić nowe, darmowe patche, które będą rozwijać historię Eivora. To miły gest ze strony deweloperów, co pozwoli na jeszcze dłużej cieszyć się produkcją. To jednak nie koniec! Ubi wspomniało też o The Discovery Tour – Viking Age, którego premiera odbędzie się tej jesieni. To swego rodzaju wycieczka po świecie gry, która przyniesie ze sobą sporą lekcję prawdziwych dziejów ludzkości.

Cóż, nie mogę się już doczekać, aż dowiemy się więcej na temat nadchodzących nowości do Assassin’s Creed Valhalla. Sądząc po niedalekich terminach wydania wspomnianej zawartości spodziewam się, że już niedługo usłyszymy kolejne informacje o niej. Co o tym wszystkim sądzicie? Czekacie?