Bezpłatny dodatek do AC Valhalla już wkrótce. Zobaczcie jesienne plany Ubi

Ubi potwierdziło, że Assassin’s Creed Valhalla otrzyma jesienią darmowy dodatek. Co więcej, do gry zmierzają kolejne aktualizacje.

Już 7 września posiadacze Valhalli zapoznają się z nową, dużą aktualizacją. Wprowadzi ona do gry nieznane jeszcze nowości, ale na tym nie koniec. Dodatkowo tryb Rzecznych Najazdów otrzyma pakiet nowych map.

Kolejne plany Ubisoft są równie ambitne. Jesienią producent planuje wydać kolejną, dużą aktualizację. Nie wiadomo co trafi wówczas do gry i na ogłoszenie nowości musimy poczekać. Najpewniej będzie to paczka standardowej zawartości pokroju umiejętności i/lub wyzwań. To jednak nie koniec jesiennych aktualizacji.

Następne miesiące przyniosą nam darmowy dodatek. Discovery Tour: Viking Age będzie mógł odebrać bezpłatnie każdy posiadacz podstawowej wersji gry. To kontynuacja cyklu nietypowych rozszerzeń z poprzednich odsłon serii. Pozwalają one na bezstresowe zwiedzanie świata gry i poznawanie historycznych ciekawostek na temat realiów, w których osadzono daną odsłonę Assassin’s Creed.

Źródło: Ubisoft

Na tym się oczywiście nie skończy. Niestety, na ogłoszenie kolejnych konkretów musimy jeszcze trochę zaczekać. Ubi ma jeszcze sporo do ogłoszenia i podobne zapowiedzi planów powinny pojawić się w ciągu paru najbliższych miesięcy.