Ubisoft najbardziej nienawidzoną marką gamingową w Polsce według badań

Rave Reviews przeprowadziło szczegółowe badania dotyczące analizy nienawiści wobec różnych marek na całym świecie. O dziwo, w segmencie gaming w Polsce wygrywa Ubisoft. Jak wyglądają inne statystyki?

Podstawą do tych niespodziewanych wyników jest dokładna analiza wpisów z Tweetera przy pomocy specjalistycznego narzędzia wyszukiwania SentiStrength. Badanie przeprowadzono na ponad milionie tweetów, więc można mówić o niemałym zbiorze danych. Co ciekawe, Ubisoft wygrał nie tylko w Polsce, ale także w 22 innych krajach.

Warto też wspomnieć, że Rave Reviews skupiło się na innych firmach, nie tylko na tych związanych z grami. W ogólnym zestawieniu Polacy najwięcej hejtu wylewają wobec firmy Tesla kojarzonej z Elonem Muskiem i jego autonomicznymi samochodami. W globalnych statystykach jednak to „wygrywa” Sony, które zebrało największą liczbę negatywnych opinii w 10 państwach.

Z innych ciekawości warto też zwrócić uwagę np. na Kanadę, gdzie 100% nienawiści zdobyła firma Game Freak odpowiedzialna za markę Pokemon. Osobiście nie dziwię się takiemu obrotowi spraw. Choć należę do ogromnych sympatyków tej franczyzy, to co się dzieje z ostatnimi grami z tej serii, przyprawia mnie o żal i smutek. Tytuły za 60 dolarów, w których jest coraz mniej fabularnej treści oraz nieudostępnienie wszystkich stworków na premierę, aby ich znaczną część dodać w DLC, wydaje mi się już lekkim przegięciem. Cóż, mam nadzieję, że premiera Legends: Arceus zmieni moje nastawienie do Growego Świra.