Assassin’s Creed Valhalla z Dzikim Gonem, ale nie tym, o którym myślicie

Ubisoft w dalszym ciągu wspiera Assassin’s Creed Valhalla aktualizacjami z nową zawartością. Francuski wydawca nie zwalnia tempa i podzielił się w sieci swoimi planami na okres jesienny. Czeka Was Dziki Gon, ale nie, nie ten z Wiedźmina 3.

W nadchodzących dniach i miesiącach czekają graczy 4 wydarzenia, o czym informuje zagraniczny Eurogamer. Już 5 października zadebiutuje aktualizacja u numerze 1.3.2, która wprowadzi event Samhain. Dwa tygodnie później zostanie wydany darmowy dodatek – Discovery Tour: Viking Age. Jeśli nie macie zakupionej gry, będziecie mogli za opłatą przypisać go do swoich kont.

Jeszcze tej jesieni Ubisoft wyda także patch 1.4.0, a nieco później, choć dalej w 2021, grę wzbogaci darmowym eventem Oskoreja Festival. Ten jest związany z Dzikim Gonem, czyli motywem mitycznym polegającym na przelocie duchów/demonów/czarownic przez niebo. Szkoda, bo sam w pierwszej chwili myślałem, że sprawa dotyczy ewentualnej kolaboracji z Geraltem z Rivii.

Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, że zmiana drugiej z cyfr w oznakowaniu wersji miało wcześniej związek z dodaniem dużego rozszerzenia. Jak słusznie zauważył redaktor wymienionej redakcji, w przypadku 1.2 była to Irlandia, a w 1.3 Paryż. Czyżbyśmy mogli spodziewać się kolejnego regionu? W związku z przeszłością aktualizacji Assassin’s Creed Valhalla jest to wysoce prawdopodobne, ale tylko sam Ubisoft będzie mógł to potwierdzić.