W październiku pojawi się darmowe rozszerzenie do AC Valhalla, czyli Discovery Tour: Viking Age. Odbędziemy edukacyjną podróż po terenach z gry.

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów Assassin’s Creed Valhalla, a także pasjonatów historii. 19 października bieżącego roku pojawi się rozszerzenie Discovery Tour: Viking Age. Będzie ono darmowe dla wszystkich posiadaczy pełnej wersji AC Valhalla. Jeśli jednak nie macie kupionej produkcji, to samodzielne DLC zdobędziecie za około 90 zł na Epic Games Store lub w sklepie Ubisfot Connect (tylko PC). Rozszerzenie w wersji samodzielnej będziemy mogli kupić dopiero na początku przyszłego roku i dotyczy to wersji na PS4, PS5, XONE, Xbox Series S|X i Stadia. Dodatek niestety nie doczeka się polskiej lokalizacji.

Fani serii raczej nie powinni być zaskoczeni. Podobne dodatki zostały wydane do dwóch wcześniejszych odsłon. W Discovery Tour: Viking Age otrzymujemy możliwość zwiedzania terenów Anglii oraz Norwegii w IX wieku. Tym razem przyjmiemy role różnych postaci, aby śledząc ich historie oraz zdobywać wiedzę na temat kultury, ludzi i miejsc dawnych czasów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o przeszłości ziem, na których rozgrywka się akcja Valhalli, to jest to spora dawka historycznych informacji w przystępnej formie.

Oczywiście wszelkie aspekty rozgrywki, jak np. walka lub rozwijanie postaci zostają usunięte z gry na rzecz programu edukacyjnego. Co ciekawe, gracze otrzymają możliwość interakcji z przedmiotami znajdującymi się w wielu angielskich, francuskich oraz duńskich muzeach m.in. Preston Park Museum & Grounds czy Réunion des Musées Nationaux.