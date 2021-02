Assassin’s Creed Valhalla z wielkimi aktualizacjami. Nadchodzi rekordowa ilość zawartości

Ubisoft zapowiedział, że Assassin’s Creed Valhalla doczeka się bardzo wielu nowości. Gra ma być rozwijana znacznie bardziej niż ogromne Odyssey.

Nie będę ukrywał, że najnowsza odsłona Assassin’s Creed mnie zachwyciła. Ogromna Anglia została wypełniona zawartością, którą stale chce się odkrywać. Valhalla to bez wątpienia jeden z najlepszych tytułów ubiegłego roku.

Gra ma jednak jeden, bardzo duży problem. Ubisoft obiecał graczom, że produkcja otrzyma sporo treści po premierze. Rzecz w tym, że póki co nie widać jej na horyzoncie. Jasne, do gry trafił festiwal Yule, ale to jedynie nieznacząca wiele nowinka. Na szczęście Ubi w końcu wzięło się za rozwój tytułu.

Assassin’s Creed Valhalla zachwyci nas nową treścią

Na podsumowaniu finansowym firmy nie mogło zabraknąć wzmianki o Valhalli. To największa (pod względem sprzedaży) premiera w historii Ubi. Wydawca wie, że warto w nią dalej inwestować.

PushSquare donosi, że przedstawiciel Ubisoftu przedstawił ambitne plany rozwoju gry. Tytuł ma otrzymać bardziej zaawansowane wsparcie po premierze niż Assassin’s Creed Odyssey. Dodatkowo ma ono być nieco dłuższe.

W tym miejscu warto przypomnieć sobie, co otrzymało Odyssey po premierze. Dostaliśmy dwa spore dodatki, ogrom darmowej zawartości i wiele usprawnień. Gra była przez pewien czas wspierana lepiej niż wiele produkcji MMO.

Ubisoft na razie zajął się poprawą (bardzo licznych) błędów i niedoskonałości. W lutym do gry trafi jednak duża aktualizacja „Rzeczny Najazd”. Wprowadzi ona sporo przedmiotów i umiejętności, a do tego otrzymamy zupełnie nowy tryb zabawy. To jednak tylko malutka łatka w porównaniu do tego, co nadejdzie później.

Wiosną zadebiutuje pierwszy dodatek – „Gniew Druidów”. Po nim zapewne ujrzymy pomniejsze aktualizacje zawartości i poprawki błędów. Następnie na horyzoncie ukaże się ogromna ekspansja nazwana wymownie „Oblężeniem Paryża”. Po niej zadebiutuje kolejna porcja darmowej zawartości.

Na więcej szczegółów odnośnie dodatków musimy jeszcze poczekać. Jeśli obietnice Ubisoftu nie okażą się puste, to faktycznie Valhalla może znacznie przerosnąć Odyssey pod względem zawartości. Chyba nie będzie przesadą jeśli powiem, że to może być najbardziej obszerna produkcja od Ubi. O ile oczywiście już nią nie jest.

Francuski wydawca zapewne ma jeszcze kilka niespodzianek w zanadrzu. Valhalla sprzedaje się wyśmienicie i stale przyciąga graczy, choć aktualnie mierzy się z problemem z mikropłatnościami. Życzę jednak tej grze jak najlepiej, wszak to naprawdę bardzo solidna produkcja.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.