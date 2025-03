Assassin’s Creed Shadows na Steam bez pobierania Ubisoft Connect. Cuda się zdarzają

Ze wszystkich przywar gamingu na PC gracze szczególnie nie cierpią, gdy wydawca lub deweloper danego tytułu na Steam wymusza na nich pobieranie osobnego launchera. Tak na przykład gry Ubisoft od zawsze wymagają pobrania, zainstalowania i zalogowania się w Ubisoft Connect. Tak, nawet w wersji na Steam. Denerwujące, bo czasami trzeba się logować na platformę kilka razy, a poza tym musimy włączyć Steam, który następnie uruchamia Ubsioft Connect, a dopiero ten włączy grę. Denerwujące, nie ma co.

Zobacz też: Assassin’s Creed: Shadows – w sieci pojawił się nowy gameplay

Assassin’s Creed Shadows bez pobierania Ubisoft Connect na Steam

Ubisoft chyba jednak słucha odbiorców. Firma nie tylko z hukiem wraca na tę platformę, ale i chce umożliwić szybsze i mniej zajmujące wejście do rozgrywki. Assassin’s Creed Shadows będzie dostępne na platformie Valve już od dnia premiery. Gracze nie będą musieli pobierać Ubisoft Connect. Jego wersja „lite” jest wbudowana w samą grę. Jedyne, co będziemy musieli zrobić, to powiązać swoje konta Ubisoft i Steam. Wygląda na to, że to jednorazowa akcja, która nie będzie wymagała logowania się kilka razy.

Uruchomienie gry przez Steam nie wymaga pobierania i instalowania Ubisoft Connect Launcher, ponieważ pliki na Steam zawierają już wbudowaną wersję lite. Wystarczy połączyć swoje konto Ubisoft Connect ze Steam. – opisuje Ubisoft

Co więcej, gra ma wspierać cross-save i cross-progress na każdej platformie. Znacznie łatwiej będzie więc skakanie między różnymi platformami, przenoszenie zapisanych danych i wszystkich postępów w rozgrywce.

Źrodło: Ubisoft