Assassin’s Creed: Shadows – w sieci pojawił się nowy gameplay

Już za raptem osiem dni na rynku zadebiutuje najnowsza odsłona popularnego cyklu Assassin’s Creed od Ubisoftu, czyli Shadows. Nic więc dziwnego, że francuska korporacja kontynuuje próby przyciągnięcia możliwie jak największej liczby osób do gry. Zorganizowano nawet specjalne wydarzenie, w którego ramach deweloperzy udostępnili wybranym twórcom internetowym fragment rozgrywki. Zadaniem graczy było zrealizowanie szesnastu różnych celów. W wyniku tego wydarzenia do sieci trafiły więc nowe materiały.

Nowy gameplay z Assassin’s Creed: Shadows

Wyzwanie od Ubisoftu gracze musieli ukończyć w maksymalnie 90 minut. Wśród celów do zrealizowania było m.in. zebranie zwojów w świątyni czy też dotarcie na wyspę Okishima. Jest ona położona na samym środku jeziora Biwa. Po dopłynięciu do niej orientujemy się, że jest przepełniona kotami. Już przy brzegu możemy znaleźć sporo kandydatów do zabrania do naszej kryjówki.

Oprócz tego gracze musieli poćwiczyć strzelanie z łuku, czy też ukończyć kuji-kiri. Materiałowi towarzyszy komentarz w języku angielskim. Udostępniono go na kanale Access The Animus. Aktywności możemy więc poznać wraz ze szczegółami, gdyż autor wszystko tłumaczy. Wideo nie jest też przesadnie długie, bo trwa niecałe dziesięć minut. Zainteresowani materiałem mogą go znaleźć oczywiście poniżej.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed: Shadows zadebiutuje na rynku już 20 marca bieżącego roku. Gra zostanie wówczas udostępniona na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło: Access The Animus / YouTube