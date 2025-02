Ubisoft jest pewien sukcesu Assassin’s Creed Shadows. Recenzje przed premierą i sporo pre-orderów

Jeśli wierzyć w nowe zapewnienia Toma Hendersona, najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed może okazać się czarnym koniem tego roku. Zresztą, Ubisoft i tak wydaje się być na dobrej drodze – coraz to nowsze materiały wyglądają naprawdę nieźle, a i liczba zamówień przedpremierowych zwiastuje sukces.

Zobacz też: Nawet nie było premiery Assassin’s Creed Shadows, a Ubisoft rozdaje prezenty do gry za darmo

Assassin’s Creed Shadows oczkiem w głowie Ubisoftu

Borykająca się z poważnymi problemami firma od dawna liczy na wielki sukces. Jedyną – wydawać by się mogło – ich deską ratunku jest kolejna odsłona uwielbianej serii o asasynach. Tytuł ma zadebiutować na PC, PS5 i Xbox Series X/S już 20 marca, ale przed premierą możemy spodziewać się recenzji. To sygnał, że Ubi głęboko wierzy w sukces i jest pewne, iż gra zdobędzie wysokie noty. Oczywiście nie jest to żadna gwarancja, ale dobry omen co do finalnej jakości.

Wedle Toma Hendersona nowe AC dostanie recenzje już 18 marca 2025 roku, na dwa dni przed oficjalnym debiutem. Jakby tego było mało, nawet deweloperzy wierzą w udaną premierę. Źródła insidera wskazują na ostatnie szlify i oczekiwaną jakość.

Rozmawiając z kilkoma deweloperami pracującymi nad grą, powiedzieli oni, że czują się pewni, że będzie ona gotowa na marcową datę premiery, a jedno ze źródeł stwierdziło, że gra jest już „prawie ukończona”. – twierdzi informator

Brzmi naprawdę dobrze, co może zaskoczyć wielu graczy, którzy na długo przed premierą krytykują pomysły Ubisoftu. Co ciekawe, dobry nastrój Ubi potęgować ma sprzedaż gry. Przed premierą liczba złożonych zamówień wynosić ma około 300 tys. W przypadku bardzo pozytywnie przyjętego Odyssey na premierę cieszyło się nim około 400 – 450 tys. graczy. Jeśli uda się wyrównać te liczby, Assassin’s Creed Shadows ma szansę na wysoką sprzedaż, a co za tym idzie – sukces.

Źródło: Insider-Gaming