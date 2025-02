Assassin’s Creed Shadows sprzedaje się świetnie. Ubisoft liczy na rekordowy wynik

Chociaż do premiery Assassin’s Creed Shadows jeszcze ponad miesiąc, to Ubisoft może już być zadowolony ze sprzedaży nadchodzącej gry. Liczba zamówień przedpremierowych jest podobno na tyle wysoka, że produkcja może stać się jedną z najlepiej sprzedających się w historii serii. A to wszystko mimo licznych problemów i kontrowersji.

Assassin’s Creed Shadows – dobra sprzedaż przed premierą

Dotychczasowa droga Ubisoftu z Assassin’s Creed Shadows nie była łatwa. Tytuł zanotował dwa poślizgi, a jego pierwotna premiera miała mieć miejsce jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Ostatecznie zdecydowano się na marcową premierę, a to wszystko po to, aby faktycznie dopracować wszystkie elementy gry. Jedni się cieszą i wyczekują, inni mają grze sporo do zarzucenia. Tytuł od dawna budzi kontrowersje, czy to w związku z fragmentami gameplayu, czy pewnymi decyzjami dotyczącymi głównych bohaterów i japońskich realiów.

Wychodzi jednak na to, że problemy nie stanęły na drodze do dobrej sprzedaży przed premierą. Jak podają osoby ze środowiska Ubisoftu, obecna sprzedaż preorderów jest porównywalna do odsłony Odyssey. Ta jest drugą najpopularniejszą częścią w historii serii, która do tej pory zgromadziła około 40 milionów graczy. Czy ten sukces uda się powtórzyć? Tego nie wiadomo i ciężko wróżyć tylko na podstawie preorderów.

Zamówienia w przedsprzedaży są na solidnym poziomie, podobnie jak w przypadku Assassin’s Creed Odyssey, drugiej najbardziej udanej odsłony serii – napisano w raporcie finansowym firmy.

Zobacz też: Co zamiast Civilization 7? Nasze 10 propozycji

Czy wy również dołożyliście swoją cegiełkę do przedpremierowego wyniku gry?

Źródło: pcgamer.com