Assassin’s Creed Infinity w nowych szczegółach. Ma być innowacyjnie, ale nie za darmo

Ubisoft potwierdziło kolejne szczegóły Assassin’s Creed Infinity. Nietypowa odsłona serii ma przynieść ze sobą powiew świeżości w kultowym cyklu.

Szef Ubisoftu potwierdził, że gra będzie dystrybuowana w modelu premium. Dodatkowo przypomniał, że choć pojawi się sporo innowacji, gra zachowa oryginalne DNA Assassin’s Creed. Jeśli oczekujecie rewolucji, raczej jej nie dostaniecie.

Nie będzie to gra free-to-play i będzie miała w sobie wiele elementów narracyjnych. Będzie to bardzo innowacyjna produkcja, ale będzie miała to, co gracze mają już we wszystkich grach z serii Assassin’s Creed. Wszystkie elementy, które uwielbiają dostawać w nich od samego początku. Będzie to ogromna gra, ale z wieloma elementami, które już istnieją w tytułach, które wydaliśmy w przeszłości.

– powiedział CEO Ubisoftu, Yves Guillemot, w trakcie konferencji z inwestorami

Transkrypcja dzięki VideoGamesChronicle