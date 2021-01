ARMA Reforger nadchodzi. Chyba nie na to czekają fani serii

W sieci pojawił się spory przeciek gry ARMA Reforger. Najwięksi fani cyklu powinni jednak wstrzymać się z ekscytacją, bo mogą się srogo rozczarować.

Nie istnieje chyba bardziej realistyczna symulacja militarna niż seria ARMA. To bardzo zaawansowane produkcje, które dodatkowo wzbogacane są imponującymi modyfikacjami. Od dawna nie słyszeliśmy nic o ewentualnej nowej odsłonie cyklu, jednak właśnie się to zmieniło.

Na forum Reddit pojawił się spory przeciek prezentujący ARMA Reforger. Grę ujawnił pracownik studia Bohemia Interactive, który był sprawcą kilku podobnych wycieków danych.

Niestety, nie będzie to gra, na którą czekają najwięksi fani serii. Deweloper zdradził, że jest to tytuł przeznaczony tylko i wyłącznie do rozgrywki wieloosobowej. Miłośników ARMY ucieszy jednak fakt, że będzie on wspierał fanowskie modyfikacje.

Przeciek potwierdził również, że Reforger zmierza nie tylko na PC, ale także nieokreślone konsole Xbox (najpewniej Series) i PlayStation. Posiadacze sprzętu Sony będą musieli jednak poczekać nieco dłużej, gdyż gra nie przeszła certyfikacji u wydawcy.

Dodatkowo Bohemia Interactive ma zrezygnować z dystrybucji swoich gier na platformie Steam. Studio tworzy własny launcher i porzuci platformę Valve. To bardzo kontrowersyjny ruch, który z pewnością nie spodoba się części graczy.

Wiemy, że z pewnością nie jest to pełnoprawna odsłona serii, a jedynie coś w rodzaju pola testowego dla silnika gry. Bohemia Interactive ma powoli szykować nową odsłonę serii, ale jest ona jeszcze bardzo odległym tematem. Reforger ma być więc dla serii tym samy, czym było dla niej Argo.

Reforger najpewniej zostanie zapowiedziane już niedługo. Post na Twitterze zawierający informacje o grze został już usunięty, więc zdecydowanie coś jest na rzeczy.

Poniżej możecie zobaczyć opublikowane przez sprawcę przecieku zrzuty ekranu z gry.

