Vigor w końcu na PC. Popularna sieciowa strzelanka free-to-play na Steam

Vigor to swego czasu dość popularna, ale współcześnie nieco zapomniana sieciowa strzelanka survivalowa free-to-play. Teraz wychodzi na PC.

Jeśli kiedykolwiek odpaliliście grę na Xboksie One lub Nintendo Switch albo PlayStation, zapewne mogliście się zdziwić, bo nie jest wcale taka zła! Oczywiście zawsze mogłaby być lepsza, ale w końcu mówimy o tytule free-to-play.

Vigor w formie free-to-play zmierza na Steam

Postapokaliptyczny looter-shooter od Bohemia Interactive przez lata omijał szerokim łukiem użytkowników PC. Gra pierwotnie ukazała się darmowa strzelanka z elementami survivalu na Xbox One. Później doczekała się portu na Switcha i PlayStation, ale nadal nie było mowy o wersji komputerowej. A szkoda, bo to zawsze tytuł, który dystrybuowany jest kompletnie za darmo, także nigdy nie zaszkodziłoby go wypróbować.

Teraz będzie taka okazja, bowiem Bohemia Interactive ogłosiła, iż gra w końcu wyjdzie na PC! Po pięciu latach od oryginalnego debiutu doczekaliśmy się nawet uruchomienia karty gry na Steam. Dowiadujemy się z niej, iż produkcja wyjdzie w formie… wczesnego dostępu. To dość zaskakujący krok, po tylu latach?

Otóż deweloperzy chcą się upewnić, iż ich sieciowy tytuł będzie odpowiednio dobrze współgrał z różnorodnymi maszynami graczy PeCetowych. Dlatego też przez pierwsze trzy miesiące zagramy w formie early access, aby potem móc pobrać ją jako pełnoprawne free-to-play. Warto pamiętać, że wczesny dostęp wymaga jednak wykupienia dostępu. Zagrają tylko gracze, którzy pokuszą się o kupno specjalnego pakietu Reinforcements Pack.

Gra w early access będzie oferowała trzy tryby zabawy. Do tego możemy spodziewać się mikropłatności (jak to jest na konsolach) i innych DLC. Szkoda tylko, że graficznie wygląda… jak co najmniej sprzed pięciu lat.

Źródło: Steam