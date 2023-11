10-latek domaga się zmiany nerdowskiego emoji od Apple, bo jest „obelżywe i obraźliwe”

Witamy w roku 2010, gdy pojęcie „nerd” tożsame było z chudzielcami w okularach z zębami na przedzie. W zasadzie to podobne konotacje istniały już wcześniej, ale powiedzmy, że w tamtych latach było to dość powszechne. Dziś już raczej tak nie jest. Po części dlatego, że z pojęciem „nerd” ostatni raz spotkałem się chyba lata temu i jakoś tak się utarło, że dziś mało kto tak gada. Niemniej nadal może to być w pewien sposób „obraźliwe”.

Nerdowskie emoji od Apple do zmiany!

Tak przynajmniej uważa 10-letni Teddy z Peppard, Oxfordshire. Jego zdaniem (jak donosi BBC), emoji wykorzystywane w urządzeniach Apple przedstawiające nerda w okularach, pokazuje społeczność „okularników” w złym świetle. Tak, mogą pisać „okularników”, bo sam je noszę. Co ciekawe, nie czuję, że wyglądam tak jak tamta emotka, ale może po prostu mam za dużo pewności siebie. 10-latek startuje z petycją, której efektem ma być zmiana designu malutkiej ikonki.

Chcemy to zmienić – Apple sprawia, że osoby noszące okulary stają się absolutnie okropne. Sprawiają, że ludzie myślą, że jesteśmy kujonami i to jest absolutnie okropne. To sprawia, że czuję się smutny i zdenerwowany, a jeśli ja uważam to za obraźliwe, to tysiące ludzi na całym świecie również uzna to za obraźliwe. – tak chłopiec argumentuje swoją petycję

Teddy proponuje sprytne rozwiązanie – zmianę wyglądu emoji i zaczęcie nazywania go „emoji geniusza”, a nie „emoji nerda”. Jego projekt ikonki opiera się na postaci w okularach, z malutkim uśmiechem z boku. Przede wszystkim chłopiec za obraźliwe uznał przedstawienie osób w okularach jako tych, którzy mają jednocześnie wysunięte na przód zęby i nie wyglądają „dobrze i stylowo”, jak właśnie chłopiec czuje się w swoich okularach.

Jak na razie Apple nie wydało komentarza w sprawie.