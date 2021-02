EA zadecydowało o dalszym losie Anthem. Mamy kiepskie wieści

Potwierdziły się bardzo nieciekawe wieści, które krążą w sieci od kilku tygodni. Anthem oficjalnie nie doczeka się naprawy. EA anulowało projekt.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że EA miało podjąć decyzję w kwestii dalszych losów nieudanego MMO od BioWare. Termin rozwiązania sprawy już minął, a w sieci zapanowała podejrzana cisza.

Teraz już wiemy, co czeka niesławną produkcję. Jeśli jeszcze liczycie, że doczeka się ona naprawy, to mamy bardzo kiepskie informacje.

Anthem nie doczeka się naprawy

BioWare oficjalnie ogłosiło, że aktualizacja Next jest porzucona. EA postanowiło odwołać wielką naprawę gry i podjęło decyzję o skasowaniu rozwijanego od jakiegoś czasu projektu. To bez wątpienia przykra wiadomość dla osób, które liczyły na powrót w chwale tego tytułu.

Rok 2020 był jednak rokiem niepodobnym do innych i choć nadal czynimy postępy we wszystkich naszych projektach gier w BioWare, praca w domu podczas pandemii miała wpływ na naszą produktywność i nie wszystko, co planowaliśmy jako studio przed COVID-19, możemy zrealizować bez nadmiernego obciążania naszych zespołów. Wiem, że będzie to rozczarowujące dla społeczności graczy Anthem, którzy z niecierpliwością czekali na ulepszenia, nad którymi pracowaliśmy. Jest to również rozczarowanie dla zespołu, który wykonywał świetną pracę. A dla mnie osobiście jest tym, co przywiodło mnie do BioWare, a ostatnie dwa lata były jednymi z najbardziej wymagających i satysfakcjonujących doświadczeń w mojej karierze. – czytamy w komunikacie dyrektora BioWare Austin, Christiana Dailey

W październiku zeszłego roku informowaliśmy Was, że prace nad Next dalej trwają. Co ciekawe, gra wyglądała wtedy całkiem obiecująco i wiele wskazywało na to, że zyska nieco blasku. W tym momencie efekt starań całego oddziału BioWare stojącego za grą trafił do kosza. Szkoda, bo taką decyzję można było podjąć dużo wcześniej i zapewne byłaby ona mniej bolesna dla deweloperów.

Co dalej z Anthem?

Decyzja o wstrzymaniu rozwoju nie wpłynie na obecny stan gry. Serwery Anthem mają dalej funkcjonować, choć raczej nie uświadczycie na nich zbyt wielu graczy.

Dodatkowo nie zdziwię się, jeśli wydawca zamknie je w ciągu roku. Brak perspektyw na naprawę tytułu sprawia, że EA nie musi na siłę podtrzymywać bądź co bądź nieprzynoszącego dochodu projektu przy życiu. Póki co jednak Anthem wciąż działa i jeśli chcecie wrócić do gry, to nadal możecie to zrobić.

Cała ta sytuacja ma jednak pozytywne strony. BioWare skupi się teraz na rozwoju nowego Mass Effect i Dragon Age. Obie produkcje są mocno wyczekiwane przez fanów studia. Nic dziwnego, że ich rozwój przełożono nad naprawę nieudanego MMO.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.