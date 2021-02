Anthem może nie zostać naprawione. EA w tym tygodniu podejmie decyzję

Może się okazać, że wielka naprawa Anthem nie zostanie nigdy ukończona. Electronic Arts w tym tygodniu ma zadecydować o losie nieudanej produkcji.

Chyba każdy pamięta jak ogromną porażką było futurystyczne MMO od BioWare. Gra była wybrakowana, nie miała interesującej treści i daleko jej było do obrazu z obietnic, które dawało graczom studio.

Nadzieją dla gry miała być wersja Next, której celem była gruntowna przebudowa niektórych mechanik i naprawa niedoskonałości. Projekt posuwał się powoli do przodu, jednak możliwe, że wkrótce przepadnie.

Znany dziennikarz – Jason Schreier – twierdzi, że EA w tym tygodniu podejmie ostateczną decyzję na temat dalszego rozwoju produkcji.

W tym tygodniu kierownictwo EA przejrzy najnowszą wersję Anthem Next i zdecyduje, czy poszerzyć zespół, czy zrezygnować z projektu (…). Zespół wersji Next liczy około 30 osób, podało BioWare w zeszłym roku. Osoby zaznajomione z projektem powiedziały, że będzie on musiał się rozwinąć co najmniej trzykrotnie, aby móc produkować nową zawartość i kontynuować próby ulepszenia gry. EA nie wskazało jeszcze, czy jest skłonne przeznaczyć tego rodzaju budżet na ożywienie oczernianej gry.

Pisze Jason Schreier dla Bloomberg