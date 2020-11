AMD zapowiada swój ray-tracing. Co z dostępnością kart?

Firma AMD pochwaliła się zapowiedzią swojej autorskiej technologii ray-tracing. Dodatkowo pojawiły się plotki o słabej dostępności nowych kart.

Nowe karty graficzne Radeon mogą być prawdziwym hitem. Pierwsze testy wypadły bardzo obiecująco dla „czerwonych” i wiele wskazuje na to, że walka o pozycję lidera z NVIDIĄ będzie bardzo wyrównana.

Póki co nie otrzymaliśmy jednak zbyt wielu konkretów na temat autorskiego ray-tracingu od AMD. Firma w końcu uchyliła rąbka tajemnicy i zaprezentowała krótką zapowiedź technologii.

Więcej informacji o FidelityFX poznamy już 19 listopada, kiedy firma pochwali się pełnym demem technologicznym i – być może – wydajnością swoich kart z uruchomionym ray-tracingiem. Póki co całość wygląda bardzo dobrze.

W sieci pojawiły się jednak inne, nieco gorsze wiadomości. Youtuber Hardware Unboxed przygotował unboxing nowych kart od „czerwonych” i zawarł w nim niepokojącą informację.

Miał on skontaktować się z kilkoma sprzedawcami i podaje, że zapasy nowych kart AMD są strasznie małe, wręcz porównywalne z nową generacją RTX. Nie jest to nic pewnego, ale potencjalni kupujący powinni mieć to na uwadze.

Mamy więc do czynienia z dość nietypową sytuacją, gdzie na rynku pojawiają się długo wyczekiwane karty, ale… większość zainteresowanych nie będzie w stanie ich zbyt szybko kupić. Podobnie sprawa wygląda zresztą w przypadku konsol. Ten rok jest dość ciężki dla fanów elektronicznej rozgrywki i technologii.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.