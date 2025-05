AMD na temat graczy “1080p to standard”

„Większość graczy nadal gra w 1080p i nie potrzebuje więcej niż 8 GB VRAM” – napisał Azor na platformie X (dawniej Twitter), odpowiadając na zarzuty, że AMD wciąż wypuszcza „tylko” 8-gigabajtowe karty graficzne w 2025 roku. Z danych Steam Hardware Survey wynika, że ponad 55% graczy nadal korzysta z monitorów 1080p. To ponad połowa społeczności PC. Dodatkowo — jedną z najpopularniejszych kart graficznych wciąż jest GTX 1650 z zaledwie 4 GB pamięci, a liderem zestawienia jest laptopowa RTX 4060 z 8 GB VRAM. To nie są karty dla ludzi, którzy budują futurystyczne stacje bojowe do grania w 8K. To karty dla tych, którzy po prostu chcą grać — i mieć z tego frajdę, a nie kredyt.

Porqué nos siguen dando 8GB de VRAM?! Estoy en una sesión con David McAffee, de AMD y mi pregunta pare él será: Porqué 8GB? Cómo justificar eso en 2025??



La respuesta en el video de PC Noticias del próximo sábado.



No se lo pierdan en mi canal de YT: Michael Quesada 💪💪💪… pic.twitter.com/ipID4GlC5T — Michael Quesada (@michaelpcmaster) May 22, 2025

W tym kontekście nadchodząca karta AMD RX 9060 XT, która ma kosztować 299 USD i oferować 8 GB VRAM, trafia w punkt. A dla tych, którzy potrzebują więcej – jest wersja 16 GB. Ten sam chip, tylko inna ilość pamięci. Bez marketingowego zamieszania, bez „editions” i „boostów”. „Gdyby nie było rynku na 8 GB, nie produkowalibyśmy ich” – dodał Azor. – „Jeśli 8 GB to za mało, wybierasz 16. Proste.” I wreszcie ktoś w branży powiedział to wprost.

Dla wielu graczy esportówki i lekkie tytuły to codzienność: League of Legends, Fortnite, Valorant, Minecraft, a także hity indie jak Palworld czy REPO. One nie wymagają potężnych kart z 24 GB VRAM. Wymagają stabilnych 60 FPS i karty, która nie kosztuje połowy pensji. Prawda jest taka: nie każdy potrzebuje 1440p. Nie każdy chce 1440p. I to też jest w porządku.

Podczas gdy konkurencja ściga się na cyferki i sugerowane ceny z kosmosu, AMD przypomina o podstawach. Granie ma być dostępne. Karty graficzne powinny trafiać również do ludzi, którzy nie modernizują PC co dwa lata. RX 9060 XT może nie rozgrzewać forów jak 5090 Ti z absurdalną mocą i jeszcze bardziej absurdalną ceną, ale może okazać się najrozsądniejszym wyborem dla dziesiątek milionów graczy. Tych, którzy chcą po prostu kliknąć „Start” i dobrze się bawić.

