Nowa komedia wielkim hitem na streamingu. Także w Polsce cieszy się popularnością

“Bracia” to nowy film oryginalny na Amazon Prime Video. Komedia z gwiazdorską obsadą znalazła się na szczytach list popularności w ponad 30. krajach!

Wydawać by się mogło, że z okazji zbliżającego się Halloween, coraz więcej widzów będzie szukało udanych horrorów. Zamiast tego największą popularnością cieszy się… komedia.

“Bracia” hitem Amazon Prime Video

Choć film “Bracia” zadebiutował w streamingu jeszcze 17 października, to właśnie teraz możemy mówić o sporym sukcesie. Wedle najnowszych informacji (za FlixPatrol), komedia kryminalna z gwiazdorską obsadą okazała się numerem 1. pod względem popularności w ponad 30 krajach na całym świecie. Również w Polsce film cieszy się sporym zainteresowaniem, obecnie piastując 3. miejsce pod względem liczby widzów na platformie Amazon Prime Video.

Po częsci to zasługa naprawdę świetnej obsady. Widzowie zobaczą w głównych rolach Josha Brolina, grającego tu mężczyznę z przestępczą przeszłością, starającego się wyjść na prostą, który spotyka swojego brata (Peter Dinklage), drobnego złodziejaszka próbującego przekonać go, że warto wrócić do przestępczej działalności. Obydwaj wyruszają w podróż przez Stany Zjednoczone, wdają się w konflikt z prawem i próbują uniknąć swej apodyktycznej matki.

Żeby nie było – są też inne gwiazdy. W filmie występują także Brendan Fraser, Glenn Close, Taylour Paige, czy Jennifer Landon. Do tego na stołku reżysera zasiadł Max Barbakow, twórca niezwykle ciepło przyjętego Palm Springs. Choć “Bracia” cieszą się sporą popularnością wśród widzów, nie można mówić o zachwytach krytyków. Obecnie obraz ma jedynie 41% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes.

Źródło: FlixPatrol