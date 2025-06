Ostanie gry do odebrania w ramach Amazon Prime Gaming. Trochę nowości i trochę klasyki

Czerwiec kończy się w świetnym stylu, bo Prime Gaming wrzuca na stół ostatnie darmowe produkcje z czerwcowej puli. Tym razem użytkownicy Prime mogą sięgnąć łącznie po aż 15 gier, z czego kilka trafiło do promocji dopiero teraz. Jest coś dla łowców nostalgii, miłośników skradanek i fanów gatunków z pogranicza roguelike’ów i przygodówek.

Ostatnie 3. gry w Amazon Prime Gaming na czerwiec 2025:

Thief: Deadly Shadows [GOG]

[GOG] Jupiter Hell [GOG]

[GOG] Gallery of Things: Reveries [Legacy Games]

Od wczoraj można już odebrać finałowy zestaw tytułów dostępnych w czerwcowym Amazon Prime Gaming. To solidne zamknięcie miesiąca. Na graczy czekają Thief: Deadly Shadows z 2004 roku (kultowa skradanka od Looking Glass Studios), brutalny, turowy Jupiter Hell z 2021 roku oraz artystyczna przygodówka Gallery of Things: Reveries.

Oprócz tego w ofercie znalazły się wcześniej takie perełki jak Saints Row 2 i Saints Row IV: Re-Elected, niespodziewane Tomb Raider I-III Remastered, Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition, TOEM oraz sci-fi strategia STAR WARS: Rebellion. Łącznie daje to całkiem niezły miks klasyki z nowinkami, przy czym większość tytułów można aktywować przez GOG lub Legacy Games, co oznacza pełną swobodę bez DRM.

Zestaw zdecydowanie trafia w szerokie gusta. Znajdą coś dla siebie zarówno fani ciężkiego klimatu, jak i lekkich, artystycznych doświadczeń. Wśród bonusów czuć już też rozgrzewkę przed zbliżającym się Prime Day, który co roku przynosi dodatkowe cyfrowe niespodzianki.

